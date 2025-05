Manutenção na RO-478 entre Costa Marques e Real Forte Príncipe da Beira fomenta turismo e valoriza história de Rondônia

Omunicípio de Costa Marques, localizado na divisa com a Bolívia, abriga um dos principais pontos turísticos da região: o Real Forte Príncipe da Beira. O monumento histórico, situado em plena floresta Amazônica, atrai visitantes de diversas partes do mundo e representa um importante patrimônio cultural do estado. Nesta quarta-feira (30), a 16ª Residência Regional do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) concluiu os serviços de recuperação e manutenção da Rodovia-478, principal via de acesso entre o centro urbano de Costa Marques e o Forte Príncipe da Beira.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o serviço é estratégico para o fortalecimento do turismo e da economia local. “A RO-478 é essencial para o desenvolvimento econômico e turístico da região. Além de facilitar o acesso ao Forte Príncipe da Beira e à tradicional Festa do Divino Espírito Santo, também pode servir como rota de exportação entre Rondônia e Bolívia, conectando-se à BR-429 e possibilitando o acesso aos portos de Arica, no Chile, e de Ilo, no Peru”, ressaltou.

Segundo o diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, os serviços foram executados ao longo dos 26 quilômetros da rodovia. “A estrada recebeu reconformação de plataforma (patrolamento), revestimento primário (encascalhamento) em pontos estratégicos e roçagem da vegetação nas margens da via,” explicou.

Segundo o arqueólogo Igor Andryanws Alves de Moura, a intervenção afirmou com apoio da Universidade Federal de Rondônia (Unir) e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Rondônia (Iphan-RO). “Essa parceria garante que, a recuperação da estrada respeite o valor histórico da região, promovendo o turismo cultural e fortalecendo a preservação do nosso patrimônio.”

Morador da região, Roberto Alvarado Perez enfatizou a melhoria na rodovia. “Com a estrada em boas condições, conseguimos escoar nossa produção com mais facilidade e também receber os turistas que vêm visitar nossa comunidade.”

Fonte

Texto: Ricardo Barros

Fotos: Ricardo Barros

Secom - Governo de Rondônia