Serviços do Rondônia Cidadã são ofertados em 11 comunidades ribeirinhas na Operação Justiça Rápida Itinerante do Judiciário

O atendimento acontece no barco que está percorrendo as 11 comunidades ribeirinhas de Porto Velho até dia 6 de maio

Para garantir a oferta de serviços essenciais nas áreas da Assistência Social, Saúde, bem como emissão de documentos, entre outros, o governo do estado de Rondônia disponibilizou, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), equipe do programa estadualRondônia Cidadãpara atender aos moradores de 11 comunidades ribeirinhas de Porto Velho, durante a Operação Justiça Rápida Itinerante Fluvial do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO). O atendimento, que segue até o próximo dia 6, foi realizado no sábado (26) e domingo (27) no distrito de Calama, dia 29 em Demarcação, nessa terça-feira (29) na Gleba Rio Preto e nesta quarta-feira (30) em Ressaca. Nesta quinta-feira (1º) será a vez de Papagaios.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressalta a importância do programa estadual, por proporcionar cidadania à população, com a oferta, de forma rápida e simples, a serviços básicos das áreas social, saúde, educação, segurança, entre outros. “Atender em parceria com o Tribunal de Justiça significa ampliar o número de atendimentos à população, especialmente às comunidades ribeirinhas, que vivem situação emergencial neste momento, com a cheia do Rio Madeira.”

Para a secretária da Seas, Luana Rocha, considerando a grande demanda pelos serviços doRondônia Cidadã, a cada edição realizada em um determinado município, a atuação com o TJRO é um momento importante no sentido de unir esforços e recursos de diferentes entidades para atender às necessidades da população de forma mais eficiente e abrangente. “Sabemos da importância da Operação Justiça Rápida Itinerante, e por isso disponibilizamos os serviços essenciais do Rondônia Cidadã para que mais pessoas tenham suas necessidades, inclusive, as gestantes que estão recebendo kit enxoval para os bebês”, destacou.

Pelo cronograma do TJRO, o atendimento segue até 6 de maio nas comunidades:

* Papagaios (1°/5)

* Santa Catarina (2/5)

* Nazaré (3/5)

* Lago do Cuniã (4/5)

* Cavalcante (5/5)

* São Carlos (6/5)

Fonte

Texto: Veronilda Lima

Fotos: Thayná Neves

Secom - Governo de Rondônia