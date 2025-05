Órgãos públicos estaduais fecham durante o feriado Nacional e ponto facultativo em Rondônia

A medida vale para os órgãos da Administração Pública Estadual, com exceção dos serviços considerados essenciais

Em razão do feriado nacional do Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio, não haverá expediente nas repartições públicas estaduais na quinta-feira (1) e na sexta-feira (2), conforme estabelece o Decreto Nº 30.214 .

A medida vale para os órgãos da Administração Pública Estadual, com exceção dos serviços considerados essenciais, que funcionarão normalmente, garantindo o atendimento à população em áreas estratégicas.

Maio

* 1 – Feriado Nacional – Dia do Trabalhador

* 2 – Ponto Facultativo – conforme Decreto_Nº 30.214.

SERVIÇOS ESSENCIAIS

Durante o ponto facultativo, seguem operando normalmente:

Hospitais e unidades de saúde;

Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO);

Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO);

Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO).

Canais de emergência:

PMRO – 190

Samu – 192

CBMRO – 193

PCRO – 197

Defesa Civil – 199

O governo de Rondônia orienta os cidadãos a se anteciparem em relação a atendimentos junto aos órgãos públicos e deseja a todos um feriado com segurança, descanso e reconhecimento pelo valor do trabalho.

