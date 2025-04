Governo de RO realiza 1º Aulão Preparatório para o Enem 2025 com a participação de 1.200 estudantes, em Porto Velho

Ogoverno de Rondônia realiza o 1º Aulão Preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 na quinta-feira (24). O evento acontecerá no Teatro Estadual Palácio das Artes, em Porto Velho, e reunirá 1.200 estudantes do 3º ano do ensino médio de 11 escolas da Capital. A iniciativa visa reforçar a preparação dos alunos para o Exame e faz parte do projeto “Trilhando Rumo ao Enem”, implantado em 2019.

Este será o primeiro dos seis aulões programados para acontecer na Capital ao longo do ano, sendo três no primeiro semestre e os demais no segundo semestre. A ação começa às 13h com um momento motivacional, seguido de aulas nas áreas de linguagens e matemática, ministradas por professores especializados da plataforma Revisão Enem.

Para este aulão inicial, foram convidados estudantes das seguintes unidades escolares:

EEEFM Professor João Bento da Costa;

EEEM Major Guapindaia;

EEEFM Barão dos Solimões;

Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM I);

EEEFM Murilo Braga;

EEEFM Risoleta Neves;

IEE Carmela Dutra;

EEEFM Estudo e Trabalho;

EEEFM Professor Orlando Freire;

EEEFM Professor Eduardo Lima e Silva; e

EEEFM Mariana.

A iniciativa também será expandida para o interior do estado. Diversos aulões serão promovidos pelas superintendências regionais de educação (Supers), de modo a contemplar os estudantes de todas as regiões de Rondônia.

INVESTIMENTOS

O investimento total destinado à realização dos aulões em 2025 é de R$ 164.230,00. Os recursos, oriundos do governo de Rondônia, serão aplicados na aquisição de materiais de consumo e materiais gráficos que apoiarão a execução das atividades ao longo do ano.

COMPROMISSO

O governador de Rondônia, Marcos Rocha ressaltou a importância da ação. “O Enem é uma das principais portas de entrada para o ensino superior, e nosso compromisso é garantir que todos os estudantes da rede estadual tenham acesso à uma preparação de qualidade, com suporte pedagógico e estrutura adequada. Esse é um investimento no futuro da juventude rondoniense.”

A secretária de Estado da Educação, Ana Pacini, também comentou sobre o projeto. “O ‘Trilhando Rumo ao Enem’ é uma política educacional que vem se consolidando ano após ano. Ampliamos o atendimento com materiais didáticos, simulados, lives, aulões e acompanhamento pedagógico. Nossa meta é democratizar o acesso às melhores oportunidades para nossos alunos.”

EQUIDADE EDUCACIONAL

Rondônia conta com 71.112 alunos matriculados no ensino médio, sendo 21.455 apenas em Porto Velho. O projeto reforça o compromisso do estado com a equidade educacional e a preparação dos jovens para o futuro.

Fonte

Texto: Ananda Carvalho

Fotos: Ananda Carvalho

Secom - Governo de Rondônia