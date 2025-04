Governo de RO inaugura ala reformada no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro com atendimento humanizado às gestantes

Ogoverno de Rondônia entregou a reforma da nova ala da maternidade do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, no dia 16 de abril. A inauguração marca um avanço expressivo na assistência obstétrica da rede estadual de saúde, com melhorias estruturais que impactam diretamente a qualidade do atendimento prestado às gestantes, especialmente para as de alto risco.

A nova ala conta com ampliação de leitos, modernização das enfermarias e reforço na estrutura física e tecnológica da maternidade, proporcionando mais conforto, segurança e eficiência nos atendimentos. Ao todo, são 42 leitos, distribuídos em 14 enfermarias e 4 quartos de internação, com 4 leitos cada. A iniciativa integra o planejamento estratégico do governo de Rondônia para humanizar o atendimento e qualificar, ainda mais, os serviços prestados à população.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou o impacto positivo da reforma para toda a rede estadual de saúde e destacou que essa e outras obras fazem parte de um trabalho que objetiva promover a humanização nos atendimentos de saúde em Rondônia. “Essa ala é um símbolo do cuidado e respeito da gestão estadual com as pacientes.”

De acordo com o titular da Secretaria de Estado de Saúde (Sesau), Jefferson Ribeiro, essa é uma medida do governo que busca oferecer maior qualidade de atendimento à população rondoniense, considerando que a unidade recebe pacientes de todo o estado, além de estados e países vizinhos.

O diretor do Hospital de Base, Flori Menezes, enfatizou que, a nova estrutura representa um ganho importante para a saúde pública. “Estamos oferecendo mais qualidade de vida para mães e bebês. O ambiente foi totalmente adaptado para garantir um atendimento mais humanizado, respeitando as particularidades de cada paciente, para proporcionar também, melhores condições de trabalho às equipes de saúde.”

ESTRUTURA

Com a entrega dos 42 leitos, sendo 14 enfermarias e 4 quartos de internação, com 4 leitos cada, além de posto de enfermagem, cozinha, sala de curativos e outros ambientes, será possível ampliar os atendimentos humanizados às gestantes de alto risco.Segundo o secretário da Sesau, o projeto teve um investimento de R$ 3.346.337 milhões. A segunda etapa da reforma, corresponde ao centro obstétrico, e contará com repouso médico e salas cirúrgicas.

Fonte

Texto: Vinicius Amaral

Fotos: Esio Mendes

Secom - Governo de Rondônia