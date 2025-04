Debates sobre estratégias de fortalecimento da gestão penal em Rondônia reúnem lideranças no IV Encontro de Gestores

Com o intuito de aprimorar as práticas de administração no sistema prisional, o governo de Rondônia promove nos dias 24 e 25 de abril, o IV Encontro de Gestores da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Rondônia (OAB-RO), em Porto Velho. Com o tema “Construindo Caminhos: Estratégia, Governança e Programas de Trabalho”, o encontro reunirá gestores das unidades prisionais de todas as regiões do estado, com a proposta de alinhar diretrizes, debater estratégias e fomentar boas práticas na execução penal, promovendo maior eficiência, transparência e humanização no sistema prisional rondoniense.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a articulação institucional entre a Diretoria-Geral da Polícia Penal, as gerências regionais da Sejus, diretores-gerais e de Segurança das Unidades Prisionais, além de coordenadores de projetos e chefes dos Grupo de Ações Penitenciárias Especiais (Gape).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o encontro evidencia o comprometimento do estado com a valorização da segurança pública e da gestão responsável do sistema prisional. “A eficiência na execução penal passa pelo fortalecimento da governança, do planejamento estratégico e da valorização dos nossos profissionais. Este encontro simboliza o nosso empenho em construir um sistema cada vez mais justo, moderno e eficaz”, ressaltou.

PROGRAMAÇÃO

Serão promovidos painéis temáticos, simpósios e momentos de integração

Durante os dois dias de evento, serão promovidos painéis temáticos, simpósios e momentos de integração com foco na capacitação, inovação e troca de experiências entre os participantes.

Entre os principais temas discutidos estão:

Painel: Pena Justa;

Painel: Projeto de Modernização da Gestão Penal em Rondônia;

Painel: Planejamento Estratégico Sejus;

Painel: Política de Trabalho;

Simpósio: Trabalho nas Unidades – Experiências e Boas Práticas no Dia a Dia; e

Painéis de Governança, Gestão e Estratégia (I a IV).

Além das discussões técnicas, o evento procura valorizar o bem-estar dos servidores, com momentos dedicados à saúde ocupacional. Atividades como ginástica laboral serão realizadas durante a programação, reforçando o cuidado com a saúde física e mental dos profissionais que atuam no sistema penitenciário.

O secretário da Sejus, Marcus Rito, destacou a importância do encontro para o fortalecimento da atuação da pasta.“Estamos construindo uma gestão penal mais estratégica, humana e conectada com os princípios da legalidade e da eficiência. Este é um momento de alinhamento, reflexão e capacitação, fundamental para mantermos a excelência das nossas ações”, enfatizou.

Fonte

Texto: Beatriz Ribeiro

Fotos: Larysse Rodrigues

Secom - Governo de Rondônia