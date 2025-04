Rondônia conquista medalha de prata no Campeonato Sul-Americano Masters de Tênis de Mesa

A delegação teve destaque com a conquista da medalha de prata na categoria individual, e o avanço até as quartas de final na disputa por equipes

Nove atletas da seleção rondoniense de tênis de mesa participaram do Campeonato Sul-Americano Masters 2025, realizado entre os dias 15 e 20 de abril, no Rio de Janeiro. A delegação teve destaque com a conquista da medalha de prata na categoria individual, com o atleta Afonso Guedes, e o avanço até as quartas de final na disputa por equipes.

A participação da equipe foi viabilizada pelo governo de Rondônia, através do Programa de Apoio ao Atleta (Pró-Atleta), iniciativa executada pela Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), que oferece passagens aéreas para atletas de diversas modalidades.

Após o vice-campeonato no Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa, realizado em dezembro em Chapecó (SC), a seleção rondoniense chegou ao Sul-Americano, e reafirma sua crescente projeção no cenário esportivo nacional e internacional.

Para ogovernador de Rondônia, Marcos Rocha, odesempenho dos atletas é reflexo direto dos investimentos que o governo tem feito no esporte. “OPró-Atletaé uma ferramenta essencial para garantir que nossos talentos tenham as condições necessárias para representar bem o estado”, salientou.

O programa Pró-Atleta atendeu 1.480 esportistas somente em 2024, resultando em 1.160 medalhas conquistadas em modalidades individuais e coletivas.

O presidente da Federação de Tênis de Mesa de Rondônia, Jesse Targino, destacou que, a medalha de prata mostra que o estado está no caminho certo. “O suporte por meio doPró-Atletatem sido determinante para garantir que nossos atletas estejam presentes e preparados para competir em alto nível.”

Conforme o secretário da Sejucel, Paulo Higo, “o governo do estado tem atuado de forma estratégica para fomentar o esporte de alto rendimento, e o resultado no Sul-Americano reforça o compromisso com nossos atletas. Acreditamos no potencial esportivo de Rondônia”, ressaltou.

Fonte

Texto: Paulo Amorim

Fotos: Jesse Targino

Secom - Governo de Rondônia