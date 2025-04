Primeira etapa da declaração obrigatória de rebanhos tem início no dia 1º de maio

No dia 1º de maio, tem início a primeira etapa da campanha 2025 da declaração obrigatória de rebanhos. A atualização cadastral é obrigatória para criadores de bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos e suínos. Equídeos e aves também devem ser declarados. A declaração pode ser feita, tanto pela internet quanto nas agências da Idaron mais próxima da propriedade rural. Para declarar pela internet, basta acessar o site www.idaron.ro.gov.br

Além de garantir a atualização do banco de dados relacionado à pecuária de Rondônia, a declaração de rebanhos para a Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do estado de Rondônia (Idaron) se destaca entre os principais compromissos assumidos pelo estado e pecuarista, a fim de proporcionar manutenção do status de livre de febre aftosa sem vacinação, sendo pauta importante no escopo da política de responsabilidades compartilhadas, mantida pelo serviço veterinário oficial e demais entes ligados ao agronegócio.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a campanha contribui para valorização do agronegócio local e a consolidação do estado como exportador. “O status que ostentamos é resultado de uma ação conjunta entre os diversos atores do setor. Precisamos continuar seguindo todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde Animal, e uma delas é a declaração de rebanhos”, ressaltou.

Conforme mencionou o presidente da Idaron, Julio Cesar Rocha Peres, o produtor rural que ainda não criou senha para acessar o sistema da Agência, a mesma que é usada para emitir a Guia de Trânsito Animal (GTA), deve fazê-lo o quanto antes, pelo computador ou celular. “É tudo muito rápido e a declaração pelo site pode ser realizada em qualquer dia e horário, inclusive aos sábados, domingos e feriados.”

A partir do início do período de declaração, a emissão da Guia de Trânsito Animal passa a estar vinculada à declaração de rebanhos. Ou seja, o produtor só pode emitir GTA após regularizar o rebanho junto à Idaron.

Além das informações relacionadas à atualização dos rebanhos, são levantadas informações de produção de peixe/pescados, abelhas e alguns tipos de frutas, com perguntas diretas e simples para que as informações referentes a essas culturas possam ser atualizadas.

Fonte

Texto: Toni Francis

Fotos: Daiane Mendonça e Arquivo Idaron

Secom - Governo de Rondônia