Governo de RO promove policiais militares e concede honrarias durante solenidade em homenagem a Tiradentes

Em celebração ao Dia de Tiradentes, patrono das Polícias Militares do Brasil, o governo de Rondônia realizou, na segunda-feira (21), no Teatro Guaporé, em Porto Velho, solenidade que reforça a valorização da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO). O evento marcou a promoção de oficiais e praças, a entrega de medalhas honoríficas e conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Praças (CAP) – 2025. A cerimônia reflete o compromisso do governo do estado com o reconhecimento ao mérito, à dedicação e formação continuada dos profissionais da segurança pública.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, valorizar a Polícia Militar é fortalecer a segurança da população. “Neste dia simbólico, homenageamos Tiradentes, reconhecendo o esforço e a dedicação de nossos policiais. Estamos promovendo, qualificando para condecorar aqueles que se destacam, mostrando respeito e confiança em nossos valorosos policiais”, evidenciou.

Durante a solenidade, houve a entrega da corbélia de flores em homenagem simbólica ao alferes Tiradentes, seguida da outorga das medalhas.

Ao todo foram concedidas 7 Medalhas de Mérito Tiradentes, por atos de bravura e excelência no serviço, e 168 Medalhas de Dedicação Policial Militar, pelo tempo de bons serviços prestados à sociedade. Além disso, 56 oficiais e praças foram promovidos à capitão, tenentes, sargentos e cabo.

APERFEIÇOAMENTO

O momento foi marcado também pelo encerramento do CAP-2025, que qualificou 326 segundos-sargentos, sendo 314 do quadro de praças policiais militares combatentes, 11 especialistas músicos e 1 oriundo da Polícia Militar do Maranhão. O 2° sargento Misael Francisco dos Santos foi agraciado com a Medalha de Honra ao Mérito Cultural pela aplicação aos estudos e por ter obtido o 1° lugar no curso.

O comandante-geral da PMRO, coronel Régis Braguin, ressaltou que, as condecorações reafirmam a valorização do trabalho em equipe, da disciplina e formação contínua como pilares para o fortalecimento institucional da Polícia Militar. “A celebração de Tiradentes é um momento de reverência à história, mas também de reconhecimento a quem, diariamente, está nas ruas defendendo a população. Nossos policiais são referência de coragem e responsabilidade, e hoje cada promoção, medalha e certificado traduz esse compromisso com a excelência no serviço público.”

O titular da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), Felipe Bernardo Vital, enfatizou o trabalho do governo de Rondônia na valorização dos servidores da segurança pública. “Investir em qualificação, reconhecer o mérito e garantir o avanço na carreira são medidas que refletem diretamente na eficiência da segurança pública. Estamos trabalhado com firmeza nesse propósito. Parabéns aos policiais militares e a todos os agraciados.

Fonte

Texto: Suelen Viana

Fotos: Cabos PMRO Edixon Herrera e Tiago Ribeiro

Secom - Governo de Rondônia