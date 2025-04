Curso de Redação Oficial aprimora comunicação institucional de servidores públicos de Rondônia

Com o objetivo de promover a qualificação técnica de servidores públicos quanto à produção textual no ambiente administrativo, o governo de Rondônia promove o curso de Redação Oficial. Realizado pela Escola de Governo, vinculada à Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), nos dias 22 e 23 de abril, das 8 às 12h, o evento ocorre em Porto Velho, e reúne servidores de diferentes áreas da Administração Pública estadual.

Dentre os temas abordados estão os fundamentos da Redação Oficial, suas funcionalidades, espaços de circulação e objetivos. A proposta pedagógica busca oferecer aos participantes uma compreensão aprofundada das características e particularidades desse tipo de escrita, com ênfase no uso adequado das formas de tratamento, bem como nos aspectos formais de formatação de documentos oficiais.

As ações são fundamentais para garantir a padronização e qualidade da comunicação oficial dentro da administração pública.

Para a secretária da Sepog, Beatriz Basílio, a capacitação integra o calendário anual de formações oferecidas pela Escola de Governo e faz parte do compromisso da instituição em promover o desenvolvimento contínuo dos profissionais que atuam no serviço público estadual. “A redação oficial não é apenas uma exigência burocrática; ela representa a imagem institucional do estado. Por isso, é essencial que os servidores estejam preparados para produzir documentos claros, objetivos e de acordo com as normas vigentes”, destacou.

TROCA DE EXPERIÊNCIAS

O curso é ministrado pela mestre em Estudos Literários, professora Lucimar Pereira de Oliveira. Sua metodologia prioriza a participação dos alunos, e no decorrer dos dois dias, os participantes terão acesso a um conteúdo programático estruturado, materiais de leitura especializados e atividades práticas em grupo. “A troca de experiências e análise crítica de textos possibilitarão um ambiente dinâmico e colaborativo que fortalece, tanto o trabalho em equipe quanto o senso crítico dos servidores”, pontou.

Fonte

Texto: Léia Castro

Fotos: Léia Castro

Secom - Governo de Rondônia