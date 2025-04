Aos 75 anos, participante finaliza corrida do Iperon e emociona com história de superação

A 1ª Corrida de Rua do Iperon , realizada no último domingo (13), no Espaço Alternativo, reuniu cerca de 400 participantes em uma manhã de celebração aos 41 anos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Rondônia. O objetivo da ação foi o incentivo à saúde e solidariedade, com a arrecadação de alimentos e kits de higiene pessoal.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou sobre a importância da iniciativa. “Eventos como esse são fundamentais porque unem esporte, solidariedade e celebração. Além de incentivar hábitos saudáveis, também promovem o bem coletivo com ações como a doação de alimentos. É esse tipo de movimento que fortalece a sociedade e valoriza os servidores públicos e suas famílias”.

EXEMPLO E SUPERAÇÃO

Com garra, sr. Valdomiro formou os quatro filhos, três deles compartilham com ele a paixão pela corrida

Entre os corredores, uma história em especial emocionou a todos: a de Valdomiro Rocha Medrado, mais conhecido como “seu Goiano”, de 75 anos, que cruzou a linha de chegada descalço, provando que determinação não tem idade.

Natural de Goiás e morador de Porto Velho há décadas, sr. Valdomiro é um exemplo de força e simplicidade. Agricultor durante grande parte da vida, criou os quatro filhos com trabalho honesto e dedicação, mesmo sem ter tido acesso à educação formal. Mas isso nunca o impediu de aprender: ele lê, assina o nome e hoje nutre o desejo de estudar. Com garra, formou todos os quatro filhos, três deles, inclusive, compartilham com ele a paixão pela corrida.

Após um tempo sem correr por questões de saúde, foi incentivado pela filha Sara, que envolveu toda a família na prática esportiva. Faltava apenas o patriarca. Desafiado, seu Goiano aceitou. Não quis usar o sapatênis que tinha, por ser apertado, e escolheu correr de chinelo. Porém, durante o trajeto, o calçado começou a se soltar. Para não quebrá-lo, tomou uma decisão surpreendente: tirou os chinelos e seguiu descalço até o fim dos 5 km.

A atitude arrancou aplausos e admiração. “Dizem que o mundo é velho, mas na verdade o mundo se renova a cada dia, e é assim que eu vivo, me renovando todos os dias ao amanhecer”, disse ele com um sorriso no rosto, ao mostrar que a liberdade de ser quem se é e a força de vontade, sempre falam mais alto.

Conhecido por pedalar pela cidade com disposição invejável, sr. Valdomiro já enfrentou momentos difíceis, mas nunca deixou de lutar. Quando os filhos eram pequenos, saía do assentamento Joana D’Arc de bicicleta para sustentar a família. Hoje, continua ativo e disposto a enfrentar novos desafios.

HOMENAGEM

Em reconhecimento à trajetória inspiradora, o Iperon ofertou um troféu especial ao sr. Valdomiro

Em reconhecimento à sua trajetória inspiradora, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia o convidou para receber um troféu especial, no gabinete da Presidência, uma homenagem simbólica, entregue pelo diretor administrativo e financeiro, Delner Carmo. “Seu Valdomiro é um exemplo de força, humildade e vontade de viver. Entregar esse troféu foi, para mim, mais do que um gesto de reconhecimento, foi um privilégio. Ele representa exatamente o espírito dessa corrida: superação e amor pela vida”, destacou Delner.

A corrida foi só mais um capítulo na história de seu Goiano. Uma história que nos lembra que a verdadeira vitória está em não desistir, mesmo quando é preciso tirar os chinelos e seguir com coragem.

Fonte

Texto: Allini Lima

Fotos: Allini Lima e Thyago Lorentz

Secom - Governo de Rondônia