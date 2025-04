Professores da rede estadual participam de formações e assessoramentos pedagógicos do Projeto Rondônia Educacional na Era Digital

A formação foi transmitida ao vivo pelo canal do YouTube no dia 2 de abril para todas as superintendências regionais de educação (Supers)

Com o objetivo de transformar o ensino dos componentes curriculares de ciências e geografia por meio de recursos tecnológicos. A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) de Rondônia realizou, nos dias 2 e 8 de abril, as formações iniciais do Projeto Rondônia Educacional na Era Digital, voltadas para professores do 6º ano do ensino fundamental da rede estadual. A ação é parte da edição 2025 do projeto que foi iniciado em 2021. A formação foi transmitida ao vivo pelo canal do YouTube no dia 2 de abril para todas as superintendências regionais de educação (Supers), e novamente no dia 8 de abril, por meio de uma ferramenta de videoconferência, no mesmo horário, para as Supers de Alta Floresta d’Oeste, Ariquemes, Buritis, Jaru e Vilhena.



A formação contemplou temas como educação ambiental, ciência e tecnologia, programação, criação de jogos digitais e circuitos elétricos, com uso de material didático implantado exclusivamente no 6º ano em 2025. A primeira etapa dos assessoramentos pedagógicos foi concluída na semana de 8 a 12 de abril, com orientações para a utilização do material em plataforma digital.

CRONOGRAMA

A Seduc prevê encontros pedagógicos bimestrais e plantões mensais de dúvidas ao longo de 2025.Estão programadas reuniões em:

20 e 21 de maio;

24 e 25 de junho;

3 e 4 de julho; e

5 e 6 de agosto;

Em outubro, nos dias 7 e 8, serão apresentados os resultados dos projetos inscritos no Concurso de Games. Já em novembro, nos dias 4 e 5, ocorrerá o lançamento dos projetos finalistas nas plataformas digitais. A apresentação dos relatórios finais e a divulgação dos vencedores do concurso será no dia 25 de novembro, com transmissão via YouTube.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o governo do estado segue investindo em ações que ampliam o acesso à tecnologia e preparam os estudantes para os desafios do século 21. Projetos como esse incentivam o pensamento crítico, a criatividade e a autonomia dos jovens”, salientou.

A secretária de Estado da Educação, Ana Lúcia Pacini, destacou que a formação continuada dos profissionais é essencial para a aplicação eficaz do material didático.“Capacitar os professores significa garantir que as ferramentas digitais sejam bem aplicadas em sala de aula. Nosso objetivo é chegar a 100% dos estudantes do 6º ano com acesso aos conteúdos de forma inovadora e eficiente.”

