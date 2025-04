Edição 2025 do Programa Policial Militar Mirim do governo de RO inicia com 1.500 alunos de 16 municípios

“Um momento importante na vida de todos que iniciam esse aprendizado”. A frase da pequena Rayane dos Anjos Silva, de apenas 13 anos, é motivação a mais para os 1.500 jovens que iniciaram as atividades da edição 2025 do Programa Educacional Policial Militar Mirim (Proepm), evidenciando o compromisso do governo de Rondônia, que tem fortalecido medidas voltadas às práticas educativas. A cerimônia de lançamento da turma deste ano aconteceu na quinta-feira (17), em Ji-Paraná, com a participação de jovens entre 11 e 17 anos que passarão por uma jornada envolvendo respeito ao próximo, ética, amizade e cidadania.

No total, cerca de 1.500 alunos de 16 municípios iniciaram as atividades, sendo: Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici, Nova União, Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Pimenteiras, Itapuã do Oeste, Guajará-Mirim, Ariquemes, Machadinho d’Oeste, Buritis, Alto Alegre dos Parecis, Porto Velho e Candeias do Jamari.

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

Presente à solenidade, o governador do estado, Marcos Rocha, que esteve acompanhado da titular da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), Luana Rocha, enfatizou a importância das atividades como ferramenta de transformação social, ressaltando que a iniciativa vai ao encontro de valores como, educação, respeito, civismo e compromisso com a sociedade.

O Programa tem como principal parceira a Seas, que este ano destinou mais de R$ 6 milhões ao Proepm

“Daqui, sairão excelentes profissionais que estarão atuando em nosso estado. Que esses alunos possam aprender muito com o novo ensinamento, que contribui diretamente para a formação de jovens mais conscientes e preparados para os desafios da vida em sociedade. Ver o brilho nos olhos desses jovens, o entusiasmo em participar das atividades e o respeito em vestir o uniforme é a prova de que estamos no caminho certo”, salientou o governador.

INCENTIVO

Coordenado pela Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), o Programa tem como principal parceira a Seas, que este ano destinou R$ 5,7 milhões, sendo R$ 3,7 milhões de bolsa auxílio e R$ 2 milhões de fardamento e demais itens necessários. Dessa forma, a medida contemplará cada aluno com R$ 200 e R$ 400 para o aluno monitor. Ao todo, mais de R$ 6 milhões estão sendo investidos para o fortalecimento do Policial Militar Mirim.

Entusiasmada com a apresentação da nova turma, a secretária da Seas, Luana Rocha, destacou que, “trata-se de um grande projeto que agora conta com a parceria da Seas, com desenvolvimento do programa Criança Protegida. Que nossas crianças sejam fortalecidas, pois esse Programa da Polícia Militar é de grande importância. Conseguimos trazer esses investimentos e tudo está sendo feito com muito amor e carinho. Hoje a nossa Polícia Militar Mirim ganhou forças, tendo programação e transformações.”

O comandante-geral da PMRO, coronel Regis Braguin enfatizou que, “é com grande satisfação que destacamos o Programa de Policial Militar Mirim, uma iniciativa que tem transformado positivamente a vida de crianças e adolescentes em todo o estado.”

Pais e responsáveis demonstraram entusiasmo com a oportunidade oferecida pelo governo do estado. A determinação estava visível no rosto de cada novo aluno, a exemplo da pequena Rayane dos Anjos Silva, que estuda no 9º ano, no Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM), Unidade de Ouro Preto do Oeste. “Estou muito empolgada em iniciar esse aprendizado que será de grande valor para todos. Estou dando um importante passo em busca do sonho de um dia ser uma policial militar”, disse.

As medidas fortalecem as definições daLei Nº 5.987, de 20 de fevereiro de 2025, instituida no âmbito das Unidades Operacionais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO), vinculando ao Programa Criança Protegida, o “Programa Educacional Policial Militar Mirim” e “Programa Educacional Bombeiro Militar Mirim (Proebom)”.

