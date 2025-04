Manutenção na RO-010 é realizada pelo governo de RO entre distrito de Nova Estrela e Rolim de Moura

Com o intuito de melhorar a trafegabilidade e garantir mais segurança aos usuários, o governo de Rondônia deu início, na última terça-feira (15), à recuperação do trecho da RO-010 entre distrito de Nova Estrela e Rolim de Moura, importante via para o escoamento da produção e deslocamento da população. A ação está sendo executada por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), com equipes das 4ª e 5ª usinas de asfalto de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), localizadas em Rolim de Moura e Cacoal.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a recuperação das rodovias é fundamental. “As rodovias estaduais são corredores do progresso. Por elas passa diariamente a produção agrícola e pecuária que movimenta a economia de Rondônia. Manter essas vias em boas condições é garantir o direito de ir e vir do cidadão”, ressaltou.

Equipes das 4ª e 5ª usinas de asfalto do DER-RO trabalham em conjunto

De acordo com Thiago Moreira, gerente da 4ª Usina de Asfalto, os trabalhos iniciaram no distrito de Nova Estrela e vão até Rolim de Moura, totalizando 25 quilômetros de recuperação. “É um trecho de grande fluxo, tanto de veículos leves quanto pesados, por isso a importância desse serviço”, pontuou.

Já o gerente da 5ª Usina, Sebastião Cardoso, explicou que o serviço inclui a remoção dos buracos e de pontos comprometidos do asfalto. “Estamos fresando o pavimento deteriorado, reenquadrando o local e aplicando emulsão e massa asfáltica conforme as normas técnicas”, detalhou.

MELHORIAS E SEGURANÇA

Para quem trafega pelo trecho, como o caminhoneiro Antônio da Rosa, a manutenção representa segurança. “Esse trabalho salva vidas. O DER-RO está de parabéns pelo serviço bem-feito”, afirmou.

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernades, destacou a importância da manutenção viária contínua no estado. “Com mais de 6 mil quilômetros de rodovias sob nossa responsabilidade, esses serviços são essenciais para melhorar a trafegabilidade, reduzir o tempo de viagem e garantir mais conforto e segurança aos usuários”, finalizou.

Fonte

Texto: Ricardo Barros

Fotos: Ricardo Barros

Secom - Governo de Rondônia