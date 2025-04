Água tratada chega para 30 mil moradores em União Bandeirantes

Apopulação de União Bandeirantes vive um novo tempo. Em um momento histórico para o distrito, localizado a cerca de 160 km de Porto Velho, o governo de Rondônia entregou oficialmente, na quarta-feira (16), o novo Sistema de Abastecimento de Água, que passa a ser operado pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd). Com investimento superior a R$ 9 milhões, provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e contrapartida do estado, a estrutura garante 100% de cobertura com água tratada para os 30 mil moradores. A entrega marca uma nova fase para a população local, que por muitos anos viveu com a dependência de poços amazônicos e artesianos.

Durante a cerimônia, o governador Marcos Rocha ressaltou o compromisso com o saneamento básico e anunciou oficialmente a transferência da gestão do sistema para a Caerd. “Estamos levando dignidade, saúde e segurança hídrica ao povo de União Bandeirantes. Com a Companhia assumindo a operação, temos a certeza de que a população estará recebendo um serviço seguro de água tratada.”

O presidente da Caerd, Cleverson Brancalhão, e o diretor técnico e operacional, Lauro Fernandes, participaram da solenidade de entrega do sistema à comunidade. Segundo Lauro Fernandes, “a chegada da empresa a União Bandeirantes representa um divisor de águas para o distrito. Nossa equipe técnica atuou com dedicação para garantir que cada etapa do sistema, da captação ao tratamento e à distribuição, fosse executada com excelência. Agora, com a operação em pleno funcionamento, temos a certeza de que a população terá acesso contínuo e seguro à água tratada”, salientou.

A nova estrutura inclui uma Estação de Tratamento de Água (ETA) com capacidade de 30 litros por segundo, estação elevatória, reservatório semi-enterrado com mil metros cúbicos, 3.577 metros de adutora, mais de 40 mil metros de rede de distribuição e 979 ligações domiciliares.

Desde o início de 2025, equipes da Companhia estão nas ruas realizando as ligações domiciliares e a instalação de hidrômetros.

ÁGUA TRATADA NAS TORNEIRAS

Presidente da Caerd, Cleverson Brancalhão, e diretor Lauro Fernandes participaram da entrega do sistema

Entre os moradores, a emoção tomou conta de quem, pela primeira vez, vê a água tratada saindo da torneira. É o caso da aposentada Efigênia Napoleão, que se mudou recentemente de Ouro Preto do Oeste para viver com a filha em União Bandeirantes. “Temos poço amazônico, mas a gente sempre ficou com receio da qualidade da água. Saber que agora vai sair água tratada da torneira me deixa mais tranquila, principalmente pela minha saúde e da minha netinha”, relatou dona Efigênia.

Moradora da zona rural, a cerca de 1,5 km do centro do distrito, Luzenir Pereira da Silva também comemorou. “Em União Bandeirantes ninguém tinha água tratada. Todo mundo usava poço, mas a gente sempre ficava com medo de contaminação. Agora, só de saber que vou poder abrir a torneira e ter água potável em casa dá um alívio no coração.”

Já a sra. Francisca Costa da Silva dependia da água do poço do vizinho e compartilhou sua preocupação. “Era o que a gente tinha, mas nunca se sabe o que tem nessa água. Pode ter bactéria, ferrugem, até doença. Agora, com água tratada em casa, a gente vive com mais paz. Saúde começa pela água que a gente consome”, disse.

No distrito, o presidente da estatal acompanhou a agenda do governador, incluindo a visita à casa do agricultor Luiz Carlos Flores e de sua esposa, Irany Flores Moreira, onde houve a ativação da água na residência do casal. “Rapaz, quando eu vi aquela água saindo clarinha, eu me emocionei mesmo. É coisa que a gente esperava fazia anos. Só tenho a agradecer a Deus e a quem trabalhou pra isso acontecer”, declarou Luiz Carlos.

COMPROMISSO COM O FUTURO

Para Brancalhão, assumir o sistema em União Bandeirantes é um passo estratégico para o fortalecimento do saneamento básico em Rondônia. “A Caerd está pronta para oferecer um serviço de excelência, com responsabilidade técnica e foco no cliente. Essa conquista fortalece ainda mais a confiança da população em nosso trabalho. Água tratada é qualidade de vida, é cidadania.”

Com mais de cinquenta anos de atuação, a estatal rondoniense recebe mais essa missão, de levar saúde pública e dignidade por meio do saneamento básico. A chegada da água tratada a União Bandeirantes não é apenas o fim de uma longa espera, é o início de uma nova história para as famílias do distrito.

Texto: Rejane Júlia

Fotos: Rejane Júlia, Raiane Gomes e Rafael Rocha

Secom - Governo de Rondônia