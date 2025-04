Orientação para solicitação de isenção da taxa do Enem 2025 é reforçada pelo governo de RO

O resultado dos pedidos de isenção da taxa será divulgado em 12 de maio, com período de recursos entre os dias 12 e 16 do mesmo mês

Ogoverno de Rondônia orienta os estudantes interessados em solicitar a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 a realizarem os procedimentos até o dia 25 de abril, por meio da Página do Participante. A medida, anunciada pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), também contempla aqueles que precisam justificar ausência na edição de 2024. O resultado dos pedidos será divulgado em 12 de maio, com período de recursos entre os dias 12 e 16 do mesmo mês.

Terão direito à gratuidade:

Estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio em escolas públicas em 2025;

Aqueles que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas ou como bolsistas integrais em instituições privadas e cuja renda familiar per capita seja de até 1,5 salário mínimo (R$ 2.118);

Participantes do programa Pé-de-Meia; e

Candidatos com registro ativo no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Candidatos que obtiveram isenção no Enem 2024, mas não compareceram às provas, devem justificar a ausência para garantir a gratuidade em 2025. A aprovação da isenção, no entanto, não garante automaticamente a inscrição no exame, que deve ser feita posteriormente.

MOBILIZAÇÃO

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou a importância do Enem como porta de entrada para o ensino superior e a relevância da isenção para estudantes em situação de vulnerabilidade. “Nosso compromisso é garantir que nenhum jovem deixe de realizar o Enem por motivos financeiros. Estamos mobilizando a rede estadual para que todos os estudantes que têm direito sejam orientados a solicitar a isenção dentro do prazo”, ressaltou.

A titular da Secretaria de Estado da Educação, Ana Lúcia Pacini, reforçou o papel das escolas e das superintendências regionais na orientação aos alunos. “Estamos engajados com todas as unidades escolares e equipes da Seduc para garantir que a informação chegue a cada estudante. O Enem é uma oportunidade decisiva na vida dos jovens e a isenção é um direito que precisa ser acessado com orientação e atenção aos prazos”, pontuou.

PASSO A PASSO

Confira o tutorial de passo a passo completo no site do Inep: https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/enem/enem-2025-saiba-como-solicitar-isencao-da-taxa

