Defesa Civil prevê fortes chuvas e frente fria para São Paulo

A Defesa Civil de São Paulo informou que - entre hoje (17) e amanhã (18) - a temperatura deverá sofrer alterações significativas. O calor e a umidade relativa do ar vão favorecer pancadas de chuva isoladas em várias regiões do estado.

No sábado (19), a previsão indica uma passagem rápida de uma frente fria, com possibilidade de chuvas mais generalizadas e temporais. No domingo (20), uma massa de ar seco e fria deve inibir as chuvas e provocar uma queda mais acentuada da temperatura.

Para quem pretende viajar no feriado de sexta-feira, a Defesa Civil recomenda atenção redobrada. As pancadas de chuvas previstas no sábado podem impactar as condições das estradas, inclusive podendo acontecer alagamentos, queda de árvores e baixa visibilidade.

Pancadas de chuvas

Na região metropolitana de São Paulo, na passagem de quinta para sexta-feira (18), as condições do tempo podem causar pancadas de chuvas isoladas, mas que podem ser fortes. Mesma situação para sábado. A expectativa é a diminuição do mau tempo no domingo (20) e segunda-feira (21).

O mesmo cenário deve se repetir na Baixada Santista e Vale do Ribeira, e, ainda, no litoral norte e no Vale do Paraíba.

Para o interior do estado estão previstas instabilidades atmosféricas com condições de chuvas nas regiões de Sorocaba, Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, Marília, Araraquara, Barretos, Franca e Itapeva.