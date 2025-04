Sistema de Abastecimento de Água é entregue pelo governo de RO para União Bandeirantes e transforma realidade de moradores do distrito

O objetivo da obra, finalizada em março deste ano, é garantir mais saúde, qualidade de vida e dignidade à população de cerca de 30 mil habitantes do distrito. Com um investimento total de R$ 9.061.900,81, a iniciativa contou com recursos do governo Federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), e contrapartida do governo de Rondônia, que investiu R$ 2.290.444,08 para destravar e concluir a obra.