Feriadão tem previsão de chuva em algumas regiões do país

O feriadão da Páscoa deve ser chuvoso em grande parte do país. De acordo com boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência é de ocorrência de chuvas em todas as regiões até segunda-feira (21).

No Sudeste, as chuvas devem ficar concentradas no centro-sul de Minas Gerais e Espírito Santo. Na região Centro-Oeste, as chuvas estarão localizadas sobre Mato Grosso e Goiás.

No Sul do país, o tempo deve ficar estável. O maior volume de chuva está previsto para o centro-norte do Paraná.

Na Região Norte, os acumulados de chuva ficarão concentrados no norte e no sul do Amazonas e no Pará, Acre e Amapá.

No Nordeste, áreas de instabilidades devem permanecer sobre o oeste do Maranhão e no litoral da Bahia e de Sergipe.

Temperatura

A temperatura máxima deve ficar acima dos 30°C no interior do Nordeste e em áreas das regiões Norte, Centro-Oeste e no oeste e norte do Sudeste.

No Sul e no leste do Sudeste, as temperaturas máximas podem ficar abaixo de 28°C.