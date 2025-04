Terminam nesta quinta-feira inscrições para programa Meu Sonho que vai facilitar compra da casa própria

Oprazo de inscrição para quem sonha em ter a casa própria, recebendo auxílio de até R$ 30 mil do governo de Rondônia, encerra-se nesta quinta-feira (17). Ao todo, cinco mil imóveis serão disponibilizados por uma instituição financeira para serem escolhidos pelas pessoas selecionadas, nos 52 municípios rondonienses, com base nos critérios do programa estadualMeu Sonho.

Lançado em dezembro de 2024, pelo governo do estado, por meio da Secretaria de Esatdo da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), o programa tem como objetivo facilitar o acesso das famílias com renda mensal de até R$ 8 mil à compra do imóvel, com a garantia do auxílio de R$ 20 mil, R$ 25 mil ou R$ 30 mil, conforme a faixa salarial, sem necessariamente estarem inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o programa é mais uma iniciativa da Seas que visa tornar real o sonho de muitas famílias, muitas vezes tornado quase impossível pela falta do valor da entrada. “Como Meu Sonho, a pessoa selecionada receberá o valor de entrada da compra da casa e assim poderá garantir mais conforto e segurança para si mesma e sua família, deixando de pagar aluguel ou vivendo de favor”, destacou.

A secretária da Seas, Luana Rocha, lembrou que trata-se de um momento importante para quem ainda não adquiriu seu imóvel, e alertou para que não percam esta oportunidade. “São condições vantajosas que estão sendo dadas pelo programa estadual, para que a realização deste sonho fique mais perto e faça a diferença na vida das famílias contempladas”, reforçou.

O investimento do governo estadual com oMeu Sonhoé de R$ 147 milhões. A próxima etapa será a divulgação da lista dos inscritos, prevista para o dia 30 deste mês, para análise da instituição bancária. Entre os principais critérios para participar da seleção estão:

Ter pelo menos 18 anos no momento da inscrição;

Ser residente em Rondônia há pelo menos 5 anos, com comprovação de domicílio;

Não possuir imóvel próprio e nem ter sido beneficiado por outros programas habitacionais;

Não ter restrições de crédito; e

Não ter financiamento imobiliário em andamento em instituições financeiras.

Fonte

Texto: Veronilda Lima

Fotos: Daiane Mendonça

Secom - Governo de Rondônia