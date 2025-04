Governo de RO promove momentos de interação e entrega kits enxoval do Mamãe Cheguei, em Porto Velho

Com o intuito de proporcionar um momento de aproximação entre as beneficiárias do programa estadualMamãe Cheguei, criando um espaço de compartilhamento de informações e troca de experiências sobre a maternidade e a primeira infância, o governo do estado realizou, nesta quarta-feira (16), mais um Encontro, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas). Participaram do evento 21 gestantes, no auditório do Tudo Aqui, em Porto Velho, marcado pela entrega dos kits enxoval no encerramento.

Grávida do quinto filho, Cristina Onofre, 37 anos, disse que conheceu o programaMamãe Chegueipor meio de duas sobrinhas que foram contempladas com o kit enxoval. “Sou autônoma e tive que parar de trabalhar com quatro meses porque minha gravidez é de risco, por isso receber o kit é muito importante, porque terei que comprar apenas alguns complementos”, afirmou Cristina, que aguarda a segunda menina e é mãe de outros três do sexo masculino.

ACOLHIMENTO

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, considera que o acolhimento na gravidez é uma prática que visa à recepção da gestante e à construção de um vínculo de confiança entre ela e os profissionais da saúde e da assistência social, especialmente para aquelas que se encontram em situação vulnerável. “Esse acolhimento nos encontros promovidos pela Seas é fundamental para mostrar o cuidado desde o início da gravidez, com o incentivo ao pré-natal para uma gestação tranquila e o fortalecimento dos laços familiares. A entrega do kit é um momento à parte, que gera economia e faz com que a gestante se sinta mais preparada com a chegada do filho”, pontuou.

Esperando o quinto filho, Cristina destacou a importância de receber o kit enxoval porque parou de trabalhar com 4 meses de gestação

Para a secretária da Seas, Luana Rocha, além de obter das gestantes feedbacks sobre a importância de participar doMamãe Cheguei, a fim de promover o aperfeiçoamento do programa e dos futuros projetos a serem desenvolvidos pela Seas, o Encontro é um momento de lazer, interação e socialização das informações, com esclarecimento de dúvidas que possam surgir com relação à gravidez, período puerperal (parto), assim como prepará-las para o aleitamento materno.

“Eventos como este são importantes para proporcionar um ambiente seguro e acolhedor, e para que as futuras mães possam compartilhar suas experiências e dúvidas, além de eliminar medos e ansiedades tão comuns durante a gestação”, explicou Luana Rocha.

KIT MAMÃE CHEGUEI

Devido ao parto prematuro, com 35 semanas, Iranir Batista, 32 anos, recebeu o kit já carregando nos braços o filho Isaque Gabriel, com seis dias de nascido. “Este programa é muito importante para as mães, pois evita muitos gastos, e o kit tem tudo que o bebê precisa”, afirmou Iranir, citando que já havia recebido um kit na terceira gravidez.

As 21 gestantes foram recepcionadas com um coffee-break de boas-vindas, seguido da apresentação do vídeo “O começo da vida”, roda de conversa, apresentação do kit natalidade com a equipe técnica da Seas e, por fim, receberam o kitMamãe Chegueicontendo 21 itens necessários para o recém-nascido, como fraldas, roupinhas, banheira, travesseiro e lençóis, cueiro, toalha de banho, bolsa maternidade e sapatinho.

Além do kit natalidade, que já foi entregue pela Seas a 19.142 grávidas ou mães recentes, desde 2021, o programaMamãe Chegueitem por objetivo fortalecer o vínculo entre a gestante e o bebê, incentivar a realização do pré-natal e reduzir a mortalidade materno-infantil. As gestantes participantes dos Encontros da Seas são cadastradas através dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

Fonte

Texto: Veronilda Lima

Fotos: Thaíssa Brandão e Veronilda Lima

Secom - Governo de Rondônia