Ações para promover o combate às queimadas e incêndios florestais são realizadas pelo governo de RO

Ogoverno de Rondônia está realizando durante esta semana, de 15 a 18 de abril, as atividades do Plano Multinível de Prevenção às Queimadas. Conduzido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), por meio da Coordenadoria de Educação Ambiental (Ceam) e Coordenadoria de Recursos Hídricos (Coreh), o trabalho, que também faz parte do projeto Conscientizar para Preservar, está ocorrendo nos municípios de Guajará-Mirim, Nova Mamoré, distritos e Zona Rural, com a realização de palestras e busca ativa junto à população local, reforçando a preservação do meio ambiente e dos recursos hídricos.

A equipe de Educação Ambiental está intensificando as ações de combate às queimadas pelos municípios do estado, dando ênfase ao tema, que ocasiona diversos prejuízos ao meio ambiente e aos seres vivos. Para repassar essas informações importantes, as equipes estão ministrando palestras educativas.

Na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Casimiro de Abreu, em Nova Mamoré, a instituição mobilizou alunos do oitavo e nono ano, atingindo aproximadamente 100 estudantes. Além do combate às queimadas, os cuidados com o uso da água também foram abordados com a presença da Coreh, demonstrando formas de preservar os recursos hídricos. Estas ações seguem até a próxima sexta-feira, com a realização de busca ativa junto à população das regiões, e repassando informações essenciais para todos.

A equipe realizou palestras para os alunos da escola da rede pública de ensino

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, investir na conscientização das novas gerações é uma das estratégias mais eficazes para proteger o meio ambiente. “Trabalhar a educação ambiental com as crianças é plantar sementes de responsabilidade e cuidado com a natureza. Quando ensinamos desde cedo sobre os perigos das queimadas e a importância da preservação, estamos formando cidadãos mais conscientes, que vão ajudar a construir um futuro mais sustentável para Rondônia e para o planeta”, ressaltou.

SENSIBILIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

O gerente de Desenvolvimento das Políticas Públicas em Educação Ambiental, Leandro de Oliveira Almeida, enfatiza a relevância de sensibilizar a sociedade sobre questões ambientais. “O plano tem como objetivo conscientizar a população, em especial os jovens e as comunidades mais vulneráveis, sobre os impactos das queimadas e necessidade urgente de adotar práticas mais sustentáveis. Ao focar na educação ambiental buscamos não só informar, mas também transformar atitudes, promovendo o uso responsável do fogo, alternativas ecológicas e a preservação dos ecossistemas, criando uma cultura de respeito e responsabilidade com o meio ambiente.”

Segundo o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, embora as queimadas sejam grandes desafios a serem superados, a conscientização ambiental é uma forma de mitigar esses acontecimentos. “É importante realizarmos esse trabalho educativo, especialmente com as crianças, que são os multiplicadores do futuro. Ao conscientizá-las desde cedo sobre a importância da prevenção às queimadas, estamos construindo uma geração mais responsável e engajada na preservação do meio ambiente”, concluiu.

PLANO MULTINÍVEL DE QUEIMADAS

Este projeto propõe o desenvolvimento de um Plano Multinível de Queimadas, com ênfase na educação ambiental como ferramenta central para engajar comunidades, instituições públicas e privadas, e indivíduos na mitigação dos impactos causados pelo fogo. Através da combinação de ações educativas, políticas públicas e tecnologias, o projeto cria uma rede colaborativa capaz de transformar comportamentos, promover a gestão responsável dos recursos naturais e reduzir os índices de queimadas de forma sustentável.

Fonte

Texto: Jorge Fernando

Fotos: Adenilson Florentino

Secom - Governo de Rondônia