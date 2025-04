Formação para orientar produtores rurais sobre formalização e benefícios é realizada em Porto Velho

Com apoio técnico da Secretaria de Finanças de Rondônia (Sefin), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) realizou uma capacitação voltada a instrutores que atendem produtores rurais. O treinamento, realizado nos dias 9 e 10 de abril em Porto Velho, abordou temas como emissão de documentos fiscais, nota fiscal eletrônica, obrigações tributárias, formalização do produtor e benefícios fiscais. O conteúdo técnico foi ministrado pelo auditor fiscal da Sefin, Ricardo Samu. O objetivo da formação é preparar os instrutores do Senar para que atuem como multiplicadores junto aos produtores rurais em todo o estado, por meio de um novo curso sobre emissão de nota fiscal.

O intuito é fortalecer ações de cidadania fiscal e incentivar a regularização no campo. A parceria entre Senar e Sefin se consolidou a partir do programaAtende Mais, atual Cidadania Rural; com apoio ao Programa de Verticalização da Produção Agropecuária da Agricultura Familiar do Estado de Rondônia (Prove/RO), promovido pelo governo do estado.

Técnicos do Senar e profissionais da área participaram do treinamento sobre emissão de nota do produtor rural

Segundo o auditor fiscal da Sefin, Ricardo Samu, os temas abordados na capacitação incluem desde conceitos básicos e o processo de inscrição do produtor até aspectos práticos da agroindustrialização. “Nosso objetivo é assegurar que os instrutores do Senar tenham o conhecimento de todo o ciclo, desde a formalização, com a concessão da inscrição estadual ao produtor rural, até o correto escoamento da sua produção, que pode ser verticalizada, com a devida emissão da nota fiscal. Isso fortalece o produtor rural, garante direitos e amplia o acesso a crédito”, esclareceu.

CONHECIMENTOS ÀS COMUNIDADES

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressalta sobre o trabalho do governo estadual na orientação e capacitação aos produtores rurais. “O trabalho em rede, unindo conhecimento técnico e alcance territorial, tem sido essencial para impulsionar o desenvolvimento sustentável de Rondônia. A capacitação desses profissionais é um investimento direto na valorização da agricultura familiar.”

Renato Ramos, coordenador de arrecadação do Senar, frisou a importância de repassar essas informações a quem está na linha de frente, multiplicando o conhecimento nas comunidades rurais. E complementa que, a cooperação entre Secretaria de Finanças de Rondônia e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural dura cerca de dois anos, com participação constante da secretaria em eventos voltados à agricultura familiar. “Essa troca de conhecimentos técnicos com a Sefin tem sido fundamental. Quem ganha com tudo isso são os produtores rurais. São eles que vão se beneficiar do atendimento qualificado feito pelos nossos técnicos de campo.”

Fonte

Texto: Vanessa Mafra

Fotos: Vanessa Mafra

Secom - Governo de Rondônia