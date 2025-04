Serviços essenciais são ofertados pelo governo de RO à comunidade, em alusão ao Dia Mundial da Atividade Física

Ogoverno de Rondônia promove no dia 26 de abril, das 8h às 14h, na Escola Municipal Manoel Aparício Nunes Almeida, localizada no Bairro Cidade Nova, em Porto Velho, mais uma edição do projetoAgevisa em Ação. O evento é alusivo ao Dia Mundial da Atividade Física, comemorado no dia 6 de abril, e celebra também os vinte anos de atuação da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO) no estado, reforçando seu compromisso com a promoção da saúde e a prevenção de doenças.

A coordenadora das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), Gerleide Monteiro, ressalta que durante o evento, a população terá acesso a uma série de serviços gratuitos nas áreas de saúde, cidadania, assistência social, trabalho e lazer. A ação tem como foco estimular hábitos saudáveis e o cuidado com a saúde, especialmente na prevenção e controle das doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes e obesidade.

O diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregório de Lima, informa que a ação é resultado de uma parceria com instituições de ensino, órgãos públicos, profissionais da área da saúde e assistência social. “É um convite aberto à comunidade para cuidar da saúde, aproveitar os serviços oferecidos e vivenciar um dia repleto de atividades educativas e momentos de integração social. A importância do movimento corporal regular como parte integrante do cuidado com a saúde fortalece as ações da Vigilância em Saúde e da Promoção da Saúde.”

SERVIÇOS GERAIS

Estarão disponíveis serviços como vacinação a partir de dois meses de idade, sendo necessário apresentar a carteira de vacinação; testes de tracoma para crianças de cinco a doze anos; autoteste de HIV; e atendimentos com profissionais de diversas áreas, como enfermagem, odontologia, nutrição, psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, biomedicina e educação física.

Além da área da saúde, a ação oferece serviços voltados à cidadania, como o Cadastro Único para programas sociais do governo federal, emissão da carteira da pessoa idosa e da identidade jovem, e o credenciamento de pessoas com deficiência e autismo. Também será possível emitir documentos como CPF, RG e certidões, com orientações sobre a carteira de trabalho digital, criação de conta no GOV.BR, elaboração de currículos e encaminhamentos para vagas de emprego.

A comunidade ainda contará com atendimento jurídico, que incluem orientações e encaminhamentos para divórcio imediato, guarda de menores, pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade, acidentes de trânsito, cobranças de pequenos valores e outros serviços legais. Para isso, é importante que os participantes levem documentos pessoais como RG, CPF, Certidão de Nascimento ou Casamento ou Averbação de Divórcio, título de eleitor e comprovante de residência, além de documentos dos dependentes, quando necessário.

Pensando no bem-estar e no entretenimento da população, o evento contará com corte de cabelo, serviços de estética, ações lúdicas para crianças, brincadeiras, sorteio de brindes e atividades educativas sobre o trânsito. Também haverá distribuição gratuita de mudas frutíferas, hipoclorito de sódio, camisetas e garrafinhas, além de apresentações culturais, como o Coral Vozes do Legislativo e o cantor Criston Lucas, além da participação do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) e do projeto de exposição de animais taxidermizados (empalhados).

Fonte

Texto: Aurimar Lima e Assessoria Agevisa/RO

Fotos: Pedro Adilon

Secom - Governo de Rondônia