Inscrições para cursos profissionalizantes presenciais seguem até dia 22 de abril, em Porto Velho

Onovo cronograma de cursos profissionalizantes presenciais, lançado em Porto Velho, oferta qualificação de mão de obra em diferentes áreas, inclusive capacitação inédita com foco em ocupações que estão surgindo devido ao avanço tecnológico. As inscrições podem ser realizadas até dia 22 de abril, através do link disponibilizado no site do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep). https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/inscricoes-para-cursos-de-formacao-inicial-presencial-em-porto-velho-ate-22-de-abril/

NOVOS CONHECIMENTOS

Estão aptos a se inscrever candidatos maiores de 18 anos; escolaridade mínima exigida é o ensino fundamental incompleto. As aulas serão ministradas na sede da Escola Técnica Estadual (Etec) do Idep, localizada na Avenida Tiradentes, Setor Industrial; e nos polos Orlando Freire e Flora Calheiros.

Os alunos receberão certificado mediante a presença e participação em todas as atividades e avaliações.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o ensino profissionalizante garante oportunidades para quem busca crescer profissionalmente, e por esse motivo a gestão estadual investe cada vez mais nessa modalidade educacional. “O número de matrículas vem crescendo significativamente nos últimos anos, comprovando dessa forma, que jovens e trabalhadores já atuantes no mercado, estão interessados em buscar novos conhecimentos”, enfatizou.

EMPREENDEDORISMO

Emily Vitória Anjos da Silva, de 15 anos, moradora do Bairro Nova Esperança, na Capital, está fazendo o Curso Assistente de Vendas porque tem uma meta: “quero vender roupas e futuramente abrir uma loja”, destacou a estudante, que cursa o 2º ano do ensino médio e quer conciliar a vida escolar com o empreendedorismo.

A presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, observou que, a instituição oferta cursos conforme as tendências do mercado de trabalho e a vocação econômica de cada região. “Com um currículo atualizado, o estudante amplia as chances de ocupar uma vaga de emprego ou abrir o próprio negócio com mais facilidade, porque comprova que está preparado para atuar na profissão que abraçou”, concluiu.

CURSOS OFERTADOS

Etec – Sede

Operador de Drone; e

Assistente Administrativo.

Orlando Freire

Auxiliar Administrativo;

Automaquiagem;

Maquiagem para Festa;

Oratória;

Aplicativos Informatizados;

Atendimento ao Público;

Marketing Digital;

Assistente de Contabilidade;

Espanhol Básico;

Inglês Básico; e

Norma Regulamentadora – NR 6.

Flora Calheiros

Assistente de Vendas;

Artesanato em Papel Origami;

Flores Gigantes; e

Norma Regulamentadora 38 (Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos).

Fonte

Texto: João Albuquerque

Fotos: João Albuquerque e Acervo do Idep

Secom - Governo de Rondônia