Polícia Penal recebe moção de aplauso por destaque no desempenho na segurança pública do estado

Como resultado das ações contínuas do governo do estado para manter a ordem e proteger a sociedade rondoniense, a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALERO) homenageou as forças de segurança do estado pelo desempenho no combate às facções criminosas, especialmente no mês de janeiro de 2025. Em uma cerimônia realizada na Câmara Municipal de Porto Velho, na última sexta-feira (11), foi promovida uma sessão especial de aplausos para servidores e instituições que se destacaram nas operações de segurança pública.

Entre os homenageados, esteve a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), por meio da Polícia Penal, que desempenhou papel fundamental no êxito das ações de combate ao crime organizado, especialmente por meio da operação Praesentia , que intensificou as revistas nas unidades prisionais do estado. A operação, realizada em diferentes municípios de Rondônia, teve como objetivo a apreensão de materiais ilícitos e a desarticulação dos meios de comunicação usados pelas facções criminosas.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância das ações integradas entre as forças de segurança para o avanço na luta contra a criminalidade. “O trabalho das forças de segurança tem sido fundamental no enfrentamento ao crime organizado. O esforço diário das equipes garante que Rondônia continue sendo um estado cada vez mais seguro para todos.”

RECONHECIMENTO

As instituições de segurança pública receberam moção de aplausos pelas ações de combate às facções criminosas

Durante a cerimônia, foram homenageados:

Secretaria de Estado da Justiça (Sejus);

Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia (CBMRO);

Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO);

Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO); e

Polícia Rodoviária Federal (PRF).

RESULTADOS DAS AÇÕES

A intensificação das operações de segurança demonstra o trabalho do governo em garantir um ambiente mais seguro aos cidadãos. Além das revistas realizadas nas unidades prisionais, as forças de segurança têm promovido ações de policiamento ostensivo em diversas regiões do estado, com foco na prevenção de crimes e na redução da atuação de facções criminosas. Essas ações têm gerado resultados concretos, como a apreensão de armas e drogas, o recolhimento de veículos irregulares e a prisão de membros de organizações criminosas

O secretário-adjunto da Sejus, Ebenézer Moreira, comentou sobre a importância das operações, destacando que as revistas nas unidades prisionais são realizadas regularmente com o objetivo de desmantelar as estruturas criminosas dentro das prisões. “Essas operações são fundamentais para reduzir a violência nas unidades e ruas, além de contribuírem para manutenção da ordem pública.”

Fonte

Texto: Beatriz Ribeiro

Fotos: Beatriz Ribeiro

Secom - Governo de Rondônia