Linha 101, que dá acesso a União Bandeirantes, recebe infraestrutura do governo de RO

Com o objetivo de garantir acesso e escoamento da produção na região do distrito de União Bandeirantes, pertencente a Porto Velho, o governo de Rondônia mantém ações de manutenção da Linha 101, principal via de acesso à localidade, ligando à BR-364. Os serviços, desenvolvidos por meio do Departamento Estadual de Estradas Rodagem e Transportes (DER-RO), abrangem patrolamento, encascalhamento e limpeza lateral, viabilizando melhorias na trafegabilidade. Desde 2021, o governo do estado tem reforçado os serviços de manutenção nos 57 quilômetros da estrada.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a manutenção da principal via de acesso ao distrito é um comprometimento do governo do estado para garantir maior segurança à comunidade. “Dessa forma, fortalecemos a segurança na trafegabilidade e, consequentemente, possibilitamos condições adequadas ao escoamento da produção agrícola. Nossas frentes de serviços retomaram os trabalhos e a execução segue com celeridade. Temos longos trechos recuperados e em perfeitas condições”, salientou.

Manutenção é destacada por agricultores da região

De acordo com o diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, trata-se de uma região agrícola e com grande potencial. “Estamos atendendo às necessidades da região com a execução de serviços de reconformação de plataforma, revestimento primário, saídas d’água e instalação de bueiros de concreto”, informou.

Os agricultores da região expressam satisfação com a iniciativa do governo de Rondônia para manutenção da estrada, ação intensificada mediante uma força-tarefa. Moradores, como o agricultor Valdecir Dias da Cruz, agradece ao governo de Rondônia pelo benefício recebido na localidade. “Essa estrada é a nossa principal ligação com o mercado. Com as melhorias, vamos conseguir escoar nossa produção com mais segurança e rapidez. Destacamos o trabalho do governo pela manutenção da Linha 101, que tem uma importância para nós agricultores de União Bandeirantes.”

Fonte

Texto: Paulo Ricardo e Antonia Lima

Fotos: George Henrique

Secom - Governo de Rondônia