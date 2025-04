Governo de RO realiza primeira etapa de implantação do Centro de Referência Materno-Infantil em Vilhena

Com o intuito de fortalecer a assistência às gestantes de alto risco e crianças que necessitam de cuidados especializados, garantindo um atendimento mais ágil e eficiente na região Cone Sul de Rondônia, o governo do estado iniciou a primeira etapa de implantação do Centro de Referência Materno-Infantil (Creami) no município de Vilhena, entre os dias 24 e 29 de março.

A ação aconteceu por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), e a implantação do Creami no município é relevante para rede de saúde, pois vai reduzir a necessidade de deslocamento das gestantes e crianças para Porto Velho, percurso que pode ultrapassar mais de 10 horas de viagem. Com a nova estrutura, as pacientes poderão receber atendimento especializado mais próximo de suas residências, garantindo mais segurança e qualidade na assistência prestada.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, enfatiza que, o governo tem investido em ações estratégicas para ampliar a regionalização da saúde pública no estado. “Estamos garantindo que gestantes de alto risco e crianças que precisam de atenção especializada tenham acesso aos cuidados necessários, com dignidade e eficiência, mais perto de casa. Essa é uma ação concreta que demonstra nosso compromisso com a vida, com a equidade no atendimento e a ampliação da rede de assistência materno-infantil em todas as regiões do estado.”

O Creami de Vilhena beneficiará diretamente sete municípios da região Cone Sul, abrangendo aproximadamente 387 gestantes de alto risco e cerca de 1.726 crianças que necessitam de acompanhamento especializado. O projeto conta com a parceria de uma unidade hospitalarde São Paulo, além do apoio das secretarias municipais de saúde e instituições de referência na assistência materno-infantil.

METODOLOGIA DE TRABALHO

O funcionamento do Centro de Referência Materno-Infantil será baseado em um modelo estruturado de atendimento multiprofissional, envolvendo médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e outros especialistas. O Centro contará com um fluxo organizado para garantir que as gestantes e crianças recebam um acompanhamento adequado, desde a avaliação inicial até os atendimentos de média e alta complexidade. Além disso, serão realizadas melhorias na estrutura física para adequar o espaço às necessidades do público atendido, incluindo a renovação de equipamentos e a climatização dos ambientes.

A coordenadora da Atenção Materno-Infantil, Wanessa Carvalho Prado Ida, ressaltou que essa estratégia de fortalecimento da rede de saúde e ampliação do acesso a serviços essenciais voltados à população materno-infantil garante mais humanização e eficácia nos atendimentos. “A implantação deste projeto assegura que as gestantes sejam acompanhadas por uma equipe composta por médicos obstetras, enfermeiros obstetras, psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais capacitados”, destacou.

CREAMI

Além da implantação em andamento do Centro de Referência Materno-Infantil em Vilhena, Rondônia conta com dois modelos consolidados de sucesso no interior do estado: Cacoal e Ji-Paraná. “Essas unidades têm demonstrado resultados importantes na prevenção de complicações como hipertensão gestacional, diabetes e infecções, contribuindo diretamente à redução da mortalidade materna e fetal”, comentou Wanessa Carvalho.

Segundo a coordenadora, a proposta do Creami segue a mesma linha em todos os municípios implantados, promovendo um atendimento especializado e humanizado por meio de equipe multiprofissional. As estratégias incluem desde o monitoramento clínico até o planejamento reprodutivo, assegurando cuidado integral às gestantes de alto risco. Em Porto Velho, a Policlínica Oswaldo Cruz (POC) também atua como referência no acompanhamento de casos mais complexos, mesmo não adotando o modelo multiprofissional dos Creamis.

Jefferson Rocha, gestor da Sesau, ressalta que, a implantação do Creami em Vilhena é mais do que um avanço regional, é um marco no processo de interiorização da atenção materno-infantil em Rondônia. “Essa iniciativa fortalece o compromisso do governo do estado em oferecer um cuidado mais próximo, qualificado e humanizado às gestantes de alto risco. A partir da consolidação desse modelo, vamos expandir essa estrutura para outras regiões, garantindo que cada vez mais mulheres e crianças tenham acesso a um atendimento seguro e eficiente em todas as fases da gestação”, concluiu.

