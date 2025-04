Rondônia alcança marco expressivo na geração de empregos e se destaca em desempenho na Região Norte

Balsa atracada no Porto de Porto Velho, durante operação de exportação de soja, evidencia a força do agronegócio e a infraestrutura logística do estado

Rondônia vive um capítulo significativo em sua trajetória de crescimento. Dados do Relatório Semanal nº 111 , divulgado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), revelam que o estado registrou um aumento extraordinário de3.110%no saldo de empregos formais em fevereiro de 2025, quando comparado ao mês anterior. Trata-se de um resultado robusto, que confirma o vigor da economia local e o êxito das políticas públicas voltadas à geração de trabalho e renda.

Para o governador Marcos Rocha, “este é um reflexo direto do compromisso do governo com a população; transformar Rondônia em um estado de oportunidades reais. Seguiremos investindo em ações que estimulem o desenvolvimento sustentável e melhorem a vida das pessoas”, enfatizou.

CRESCIMENTO NO MERCADO DE TRABALHO

De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o saldo de empregos (diferença entre admissões e desligamentos) em Rondônia saltou de 98 para 3.146 em fevereiro deste ano. Além disso, o estado apresentou um crescimento de 18% no número de admissões formais entre os dois primeiros meses de 2025, consolidando uma curva ascendente no mercado de trabalho.

Um outro dado relevante é o aumento contínuo do estoque de empregos, total de vínculos formais ativos, que chegou a 297.825 trabalhadores com carteira assinada no primeiro bimestre deste ano. Isso representa um acréscimo de 23% em relação ao mesmo período de 2020, evidenciando a solidez da recuperação e o dinamismo do mercado rondoniense nos últimos cinco anos.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DIÁLOGO

O vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico, Sérgio Gonçalves, ressalta que os resultados evidenciam o planejamento estratégico e o diálogo com todos os setores. “Estamos colhendo os frutos de uma política de desenvolvimento que integra capacitação profissional, atração de investimentos e fortalecimento do setor produtivo. É um avanço que beneficia toda a sociedade e projeta Rondônia nacionalmente como modelo de gestão econômica eficiente.”

Com esse desempenho, Rondônia se destaca como o estado com a melhor proporção de admissões em relação ao estoque de empregos da Região Norte no primeiro bimestre de 2025, alcançando a marca de 10,39%. O índice supera os demais estados da Região e posiciona Rondônia como referência em crescimento proporcional de contratações formais.

INVESTIMENTOS E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

O resultado alcançado é reflexo do empenho do governo de Rondônia em criar um ambiente favorável aos negócios, promover qualificação profissional e atrair investimentos que gerem empregos de qualidade. Desde o início, esse é o objetivo, garantir que cada avanço econômico se reflita diretamente na vida da população.

A gestão estadual tem investido na articulação com o setor produtivo, modernização da infraestrutura e incentivo ao empreendedorismo, fatores que contribuem decisivamente para o fortalecimento da economia local. Esse cenário positivo inspira confiança e abre novos horizontes para o trabalhador rondoniense, que encontra mais oportunidades, dignidade e perspectiva de futuro.

O governo de Rondônia segue firme no propósito de construir um estado cada vez mais próspero, onde o crescimento econômico caminhe de mãos dadas com o bem-estar social. A transformação em curso não é apenas estatística; é realidade que se sente nas famílias, nos comércios, nas empresas e nos sonhos que ganham forma a cada nova vaga de emprego criada.

Fonte

Texto: Bruna Felipe

Fotos: Daiane Mendonça e Arquivo Secom

Secom - Governo de Rondônia