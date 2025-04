Visita técnica ao Hospital Regional de Vilhena é realizada pelo Governo de RO

ASecretaria de Estado da Saúde (Sesau) realizou uma visita técnica ao Hospital Regional de Vilhena, no sábado (12), com o objetivo de analisar as demandas da unidade e acompanhar a equipe logística na vistoria das estruturas, visando realizar todos os trâmites para a posse do governo de RO na gestão da unidade. Na próxima segunda-feira (14), a equipe técnica do município de Vilhena seguirá a Porto Velho para uma reunião de alinhamento.

O secretário da Sesau, Jefferson Rocha, informou que os últimos trâmites para o termo de cooperação serão pactuados na terça-feira (15), durante a próxima reunião da Comissão Intergestora Bipartite (CIB). “Após esse encontro, montaremos o cronograma até a fase completa de transição.”

INVESTIMENTO

O valor estimado do aumento de repasse para Vilhena até a transição completa será de R$ 6,5 milhões mensais. Após essa etapa, o governo de Rondônia assumirá integralmente a gestão da unidade. Uma das medidas previstas para a ampliação dos serviços é o investimento no atendimento cardiológico, com o objetivo de atender às demandas locais e dos municípios vizinhos.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salientou que essa é mais uma ação voltada para o desenvolvimento da saúde no estado. “Faz parte de uma medida estratégica de ampliar os atendimentos e o acesso à saúde aos rondonienses. Nesse sentido, o governo tem investido para possibilitar melhorias no que tange às demandas da população.”

ATENDIMENTOS

Em 2024, a unidade hospitalar registrou aproximadamente 15 mil internações, com a taxa de ocupação dos leitos oscilando entre 40% e 95%. Além disso, foram realizados 8.817 atendimentos no pronto-socorro geral e mais de 9 mil atendimentos no pronto-socorro obstétrico. Além da realização de artroplastias (cirurgias) de quadril, atendendo com sucesso 75 pacientes, a qual foi possível através dos recursos repassados, mensalmente, pelo governo de Rondônia.

