Artesanatos produzidos no sistema prisional são expostos em feira de negócios do agro, comércio e família, em Cerejeiras

Com o objetivo de apresentar à sociedade as práticas de reintegração social, o governo de Rondônia realizou a exposição de tapetes confeccionados por mão de obra reeducanda na 2ª edição da Agrocom, feira de negócios do agro, comércio e família, que ocorreu no período de 3 a 5 de abril, em Cerejeiras. Com a participação da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) em parceria com o Conselho da Comunidade na Execução Penal de Cerejeiras ( CCEPC), o evento foi promovido pela Prefeitura de Cerejeiras em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae).

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a relevância desta iniciativa. “Essa ação é importante, pois incentiva o trabalho, proporcionando a reintegração social e redução de reincidência criminal, garantindo, ainda, um retorno financeiro para esses internos contribuírem com o sustento de suas famílias.”

Os produtos expostos, confeccionados dentro da unidade prisional de Cerejeiras, foram expostos em estandes e comercializados. Do valor arrecadado, o percentual de 20% será repassado ao CCEPC, para custear os insumos e dar continuidade à produção de tapetes, e o restante será destinado aos familiares dos reeducandos que integram o projeto.

PROCESSO DE REINTEGRAÇÃO

A iniciativa reduz a ociosidade nas unidades prisionais, oferecendo uma ocupação produtiva aos privados de liberdade, que promove o compromisso, responsabilidade, e evolução profissional ao mercado de trabalho.

O secretário da Sejus, Marcus Rito, destacou a importância das parcerias. “Esses trabalhos integrados são de suma importância para que o estado dê seguimento nos projetos de ressocialização, que beneficiam não só os internos, mas toda a população por meio da construção de uma sociedade mais segura.”

Fonte

Texto: Taiana Mendonça

Fotos: Frank Néry e Esio Mendes

Secom - Governo de Rondônia