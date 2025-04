Assentamento Flor do Amazonas recebe benefícios de infraestrutura do governo de RO

Equipes do DER aceleram obras no Assentamento Flor do Amazonas

Ogoverno de Rondônia está executando diversas obras nas linhas de acesso ao Assentamento Flor do Amazonas, localizado na Zona Rural do município de Candeias do Jamari, a pouco mais de 20 quilômetros de Porto Velho. O objetivo é garantir mais segurança, mobilidade e qualidade de vida aos moradores da região, além de fortalecer a economia local, principalmente a agricultura familiar. De iniciativa do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), equipes da 2° Residência Regional do DER-RO de Ariquemes estão trabalhando na região para retirar todos os pontos que causam transtorno no processo de trafegabilidade.

De acordo com o residente de Ariquemes, Dirceu de Souza, servidores do Departamento estão intensificando os trabalhos.” Estamos com os trabalhos acelerados, além dos servidores da 2° Residência, temos o apoio de servidores e máquinas da 13ª Residência Regional para agilizar, ainda mais, as obras. Está sendo retirado solo mole e preenchido com material de qualidade, drenagem e reconformatação de plataforma, são ações que vão melhorar e impedir que os moradores fiquem sem acesso no período chuvoso,” ressaltou.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, evidenciou a relevância do trabalho que está sendo feito, para proporcionar meios de acesso à população da região. “Temos compromisso com as pessoas, as famílias do Assentamento Flor do Amazonas merecem ter vias de qualidade para se deslocar, poder ir e vir sem dificuldades, são pessoas que produzem para manter seu sustento e comercializar seus produtos.”

O agricultor Elias Ferreira comemora as obras

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes destacou a importância dessa ação para facilitar o trafego no local.” Estamos com frentes de serviços, as usinas de asfalto e Residências se deslocam para atender todo o estado, mesmo no período de chuvas intensas. Força-tarefa é feita com rapidez, e estamos atendendo as famílias do Assentamento Flor do Amazonas, a fim de deixar o acesso livre para eles se locomoverem.”

Elias Ferreira de Jesus é um dos moradores do Assentamento; enfatizou que já passou dias difíceis com a estrada ruim. “Isso aqui era muito ruim, muito atoleiro, buraco, para sair era uma dificuldade, agora estou vendo o pessoal do DER trabalhando, e está ficando bom, graças a Deus estão olhando por nós.”

Texto: Antonia Lima

Fotos: George Henrique

Secom - Governo de Rondônia