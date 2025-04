Passeio Ciclístico dá visibilidade ao Dia Mundial da Doença de Chagas e ao “Abril Verde”

Ogoverno de Rondônia reuniu centenas de ciclistas para o 3° Passeio Ciclístico, evento realizado em alusão ao Dia Mundial da Doença de Chagas, comemorado em 14 de abril e à campanha “Abril Verde”, de conscientização da saúde e segurança no trabalho. A ação, realizada no sábado (11), faz parte do projetoAgevisa em Ação, que vem sendo desenvolvido com eventos externos em Porto Velho, visando aproximar a população dos serviços essenciais de saúde e prevenção de doenças. Nesta edição, cerca de 500 ciclistas inscritos participaram do trajeto de 13 quilômetros. Muitos outros aderiram ao passeio ao longo do percurso, formando um grande grupo que pedalou pelas ruas da Capital.

Durante a ação, foram ofertados pelos parceiros da Agevisa/RO, diversos serviços gratuitos à população, como aferição de pressão arterial e glicemia, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites, além de orientações sobre os vetores da doença de Chagas e cuidados com animais domésticos. Também houve distribuição de kits de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), incluindo autotestes de HIV, brindes e sorteios exclusivos aos participantes inscritos.

O diretor-geral da Agevisa, Gilvander Gregório de Lima, destacou a relevância da iniciativa como uma ferramenta de promoção da saúde e do bem-estar. “A Agevisa faz parte Sistema de Saúde, atuando de forma estratégica na vigilância em saúde. Eventos como esse promovem benefícios à saúde física e mental da população, como fortalecimento muscular, melhora na respiração e circulação, regulação da pressão arterial e proteção cardiovascular.”

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que o governo do estado tem trabalhado de forma integrada para levar saúde, cidadania e bem-estar à população. “O ciclismo é uma atividade prazerosa que proporciona benefícios físicos, mentais, sendo também uma excelente oportunidade para o cidadão se exercitar ao ar livre, em contato com a natureza, junto à família e amigos”, enfatizou.

A concentração do Passeio, no Espaço Alternativo de Porto Velho, contou com a presença e o apoio de diversas instituições, como a Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran), Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), Secretaria Municipal de Saneamento Básico (Semusb), Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), Superintendência Estadual de Turismo (Setur), Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural), Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos (Sugesp), Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Federação de Ciclismo de Rondônia (Fecro), além de diversos parceiros da iniciativa privada.

Empresas locais também contribuíram com a doação de bicicletas para sorteio entre os participantes. A ação arrecadou cerca de 80 kg de alimentos não perecíveis, que foram destinados à instituição Casa Família Rosetta, que tem como missão acolher crianças, adolescentes e adultos com deficiência neurológica, e homens com dependência química.

Fonte

Texto: Aurimar Lima e Assessoria Agevisa

Fotos: Pedro Adilon

Secom - Governo de Rondônia