Governo de RO dá início ao Plano Anual de Manutenção na Rodovia-135, entre Alta Floresta d’Oeste e Novo Horizonte d’Oeste

A via receberá serviços de limpeza lateral, patrolamento, encascalhamento em pontos críticos e a construção de saídas de água pluvial

OPlano Anual de Manutenção das rodovias primárias (não pavimentadas) na região da Zona da Mata foi iniciado na última quinta-feira (10), pela equipe da 5ª Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (DER-RO), na Rodovia-135, conhecida na região como Linha 160, que liga Alta Floresta d’Oeste ao trevo da RO-010 em Novo Horizonte d’Oeste.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Plano Anual é um cronograma efetivo dos trabalhos a serem realizados nas rodovias estaduais. “Trabalhar com planejamento garante um serviço eficaz e economicidade. Nossas rodovias primárias são o elo de conexão entre os municípios e regiões. Por elas passam diariamente o escoamento da produção, transporte de insumos, e são elas as responsáveis por impulsionar a economia”, salientou.

O chefe da Regional do DER-RO, Nilson Oliveira, explicou que, a Rodovia-135 receberá serviços de limpeza lateral, patrolamento (reconformação da plataforma), encascalhamento de pontos específicos e construção de saídas de água. “As intervenções vão melhorar, ainda mais, a trafegabilidade na Linha 160, uma via essencial para nossa região”, comentou.

Para o agricultor Hamilton Alves, a manutenção é fundamental para garantir o direito de ir e vir. “Nossas estradas nunca estiveram em tão boas condições. Mesmo com as fortes chuvas, permaneceram trafegáveis. Agora, com o início dos trabalhos, a Linha 160 vai melhorar mais para quem precisa utilizá-la”, destacou.

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, reforçou a importância da infraestrutura viária para a economia estadual. “Essa região tem uma expressiva produção de café e gado, e as rodovias são essenciais para o escoamento dessa produção. Investir na conservação dessas vias é garantir o fortalecimento do agronegócio e a renda de milhares de famílias. O DER-RO é responsável por mais de 6 mil quilômetros de estradas, sendo mais de 4.500 quilômetros de vias primárias e 1.500 quilômetros de rodovias pavimentadas”, concluiu.

Fonte

Texto: Ricardo Barros

Fotos: Ricardo Barros

Secom - Governo de Rondônia