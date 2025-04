Detran-RO reúne diretores e proprietários no “Encontro de Centros de Formação de Condutores de 2025”

Com o intuito de fortalecer o diálogo com os Centros de Formação de Condutores (CFCs), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) realizou, no último final de semana, o Encontro de CFC 2025. A iniciativa reuniu credenciados de todo o estado no município de Ji-Paraná, e contou com discursos para o desenvolvimento de um trânsito mais seguro.

Coordenado pela Diretoria Técnica de Habilitação (DTH), o evento contou com a participação de aproximadamente 100 pessoas que fazem parte do corpo administrativo dos CFCs, diretores e proprietários.

O governador do estado, Marcos Rocha, destaca que o trabalho é fundamental para a promoção um trânsitomais seguro a todos, alinhando as ações executadas pelos credenciados.

Evento proporcionou diálogo para um trânsito mais seguro e responsável

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, enfatizou a importância do evento, que fortalece a união e o diálogo entre a Autarquia e os credenciados. “Esse Encontro veio em um momento importante, onde podemos debater os desafios e as melhorias para um trânsito mais responsável e seguro. O diálogo é a porta de entrada para o desenvolvimento e estamos aqui para isso.”

O Encontro trabalhou como foco na autorresponsabilidade do cidadão, e destacou como o reconhecimento da sua conduta é essencial em diversas áreas de atuação.

Ingrid Veloso, proprietária de um CFC, participou pela primeira vez do evento, e avaliou como é relevante o momento proporcionado pelo Detran-RO. “Acho de suma importância esse Encontro, pois eu acredito no trabalho executado, e estamos aqui em prol da melhoria do trânsito.”

Fonte

Texto: João Muniz

Fotos: João Muniz

Secom - Governo de Rondônia