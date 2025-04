Governo de RO promove fórum para impulsionar desenvolvimento econômico

Com o objetivo de ampliar oportunidades de crescimento, políticas públicase fortalecer a economia regional, o governo de Rondônia realizará, no dia 29 de abril, o Fórum de Desenvolvimento Econômico, no Teatro Palácio das Artes, em Porto Velho, das 17h às 20h, reunindo líderes, especialistas, autoridades e representantes do setor produtivo. O evento procura ouvir os desafios enfrentados pelo setor, debater soluções estratégicas e impulsionar o crescimento sustentável do estado.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a escuta ativa é um dos pilares desta gestão. “Nosso dever é ouvir, compreender e agir com base em dados e demandas reais, transformando desafios em políticas públicas que melhorem a vida da população”, ressaltou.

A iniciativa é liderada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec) e visa proporcionar um espaço de debate técnico e estratégico, com foco na construção de soluções para fomentar o ambiente de negócios e atrair investimentos. Segundo o vice-governador e secretário da Sedec, Sérgio Gonçalves, o evento representa uma oportunidade concreta de alinhamento com a realidade de quem constrói a economia diariamente. “Vamos escutar com atenção os desafios do setor produtivo para elaborar medidas eficazes e transformadoras, que gerem emprego, inovação e prosperidade”, destacou.

A programação inclui a palestra magna ministrada pelo economista Ricardo Amorim, reconhecido nacionalmente por sua atuação no cenário econômico. A participação do especialista reforça o engajamento do governo estadual com a qualificação do debate público e a adoção de medidas embasadas tecnicamente.

O Fórum de Desenvolvimento Econômico integra o conjunto de ações da gestão estadual voltadas à melhoria da qualidade de vida da população, por meio de um modelo de crescimento inclusivo e sustentável. O evento será gratuito e aberto ao público interessado.

Fonte

Texto: Bruna Felipe

Fotos: Acervo Ascom

Secom - Governo de Rondônia