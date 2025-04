Santa Feira do Peixe começa nesta terça-feira em São Paulo

Começa nesta terça-feira (15) a 16ª edição da Santa Feira do Peixe, realizada anualmente pela Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo), na Vila Leopoldina. O evento, que vai até quinta-feira (17), das 12h às 20h, reúne as empresas do setor pesqueiro que atuam na Ceagesp, com promoções especiais para a Semana Santa.

Os destaques deste ano serão a tainha e o cação. Os consumidores encontrarão também pescados como salmão, corvina, espada, gordinho, porquinho e anchova, além de camarões.

“Teremos tainha inteira congelada comercializada a R$ 11,99 o quilo. Quem comprar a caixa com 20 quilos vai pagar ainda mais barato, R$ 10,99 o quilo. Já o cação em posta será comercializado a R$ 34,90 o quilo”, adiantou o gerente do Entreposto de Pescados de São Paulo (EPSP), Douglas do Amaral.

Os valores promocionais serão válidos enquanto durarem os estoques. Os consumidores devem entrar pelo Portão 15 (acesso para veículos e pedestres) e pelo Portão 14 (exclusivamente para pedestres). Haverá também praça de alimentação com pratos como paella e opções de peixes assados para consumo no local.

A entrada e o estacionamento serão gratuitos para o público da feira.

O objetivo da feira é tornar os pescados acessíveis ao grande público.

“Durante o ano, a comercialização desses produtos no setor de pescados da Ceagesp ocorre no atacado, sendo possível comprar apenas em grandes quantidades. Mas, durante a Semana Santa, realizamos a Santa Feira do Peixe justamente para que o consumidor final também compre com a gente, no varejo”, disse Amaral.

A expectativa para este ano é superar os números da edição do ano passado, quando a feira recebeu cerca de 8,5 mil visitantes e comercializou mais de 30 toneladas de pescado.