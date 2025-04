Governo de RO entrega na quarta-feira, 16, Sistema de Abastecimento de Água ao distrito de União Bandeirantes, garantindo água tratada

Nesta quarta-feira (16), o governo de Rondônia entrega oficialmente o novo Sistema de Abastecimento de Água ao distrito de União Bandeirantes, localizado a cerca de 160 quilômetros de Porto Velho. A obra representa uma mudança histórica aos mais de 30 mil habitantes, que passam a contar com 100% de cobertura de água tratada em suas casas. Até então, a população utiliza poços artesianos e amazônicos para suprir as necessidades diárias.O investimento soma mais de R$ 9 milhões, sendo R$ 6,7 milhões provenientes do governo federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), e R$ 2,2 milhões como contrapartida do governo de Rondônia. A iniciativa foi gerenciada e fiscalizada pela Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp). O investimento faz parte do pacote de obras do governo federal e contrapartida do governo de Rondônia

O novo sistema conta com uma Estação de Tratamento de Água (ETA) com capacidade para tratar 30 litros por segundo, uma estação elevatória, um reservatório semienterrado de mil metros cúbicos, 3.577 metros de adutora, além de mais de 40 mil metros de rede de distribuição e 979 ligações domiciliares executadas.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a entrega representa o trabalho cumprido com o bem-estar da população. “Estamos levando dignidade, saúde e segurança hídrica ao povo de União Bandeirantes. Essa é uma obra que muda a realidade das famílias e fortalece o propósito de promover justiça social em todas as regiões do estado”, ressaltou.

INVESTIMENTOS

O secretário da Seosp, Elias Rezende, destacou a importância do projeto. “União Bandeirantes tem um sistema de abastecimento moderno, eficiente e seguro. Esse resultado é fruto de um trabalho técnico, com gestão responsável e foco nas pessoas. É uma conquista de todos.”

A obra faz parte de um conjunto de investimentos em saneamento que o governo de Rondônia tem executado desde 2019, com foco na liberação e retomada de projetos estruturantes em todo o estado. Além de União Bandeirantes, os municípios de Ji-Paraná, Jaru e Porto Velho também estão sendo contemplados com obras de ampliação dos sistemas de abastecimento de água e implantação dos sistemas de esgotamento sanitário.

Fonte

Texto: Bruna Farias

Fotos: Bruno Motoyama

Secom - Governo de Rondônia