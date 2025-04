Governo de RO realiza abertura oficial da colheita do cacau em Buritis e destaca avanços da produção no estado

Cerimônia oficial, realizado no sábado (13), marca o início da colheita do cacau no estado

Ogoverno de Rondônia realizou, no último sábado (13), a cerimônia oficial que marca o início da colheita do cacau no estado. O evento ocorreu na propriedade do produtor Mauro Celso Tauffer, localizada no município de Buritis, segundo maior produtor de cacau de Rondônia. A data simboliza o fortalecimento da cadeia produtiva do cacau no estado.

Durante a solenidade, o governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou a importância da cultura cacaueira para a economia estadual e a valorização dos produtores. “Essa cerimônia representa um marco para o estado. Estamos iniciando mais uma colheita com a certeza de que nossa produção continuará se destacando nacionalmente, gerando emprego, renda e reconhecimento ao produtor rural. O cacau rondoniense é sinônimo de qualidade, e nosso governo está comprometido em continuar incentivando esse crescimento sustentável.”

RECONHECIMENTO

O anfitrião do evento, Mauro Celso Tauffer, foi homenageado pelas premiações conquistadas no Concurso Nacional de Cacau Especial 2024, realizado em Belém. O produtor garantiu o 3º lugar na categoria Varietal e também foi premiado em outra categoria, representando Rondônia no pódio nacional. “É uma honra receber essa cerimônia aqui, e esse reconhecimento é fruto de muito trabalho, dedicação e parceria com as instituições. Produzimos com responsabilidade, cuidando da terra e com foco em qualidade. Rondônia já é destaque, e vai crescer ainda mais nesse setor”, destacou.

Rondônia ocupa atualmente a 4ª posição no ranking nacional de produção de cacau e é o 2º maior produtor da Região Norte

O titular da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), Luiz Paulo, enfatizou os números expressivos alcançados pelo setor. “Em 2024, o valor da produção de cacau em Rondônia atingiu R$ 207 milhões. Tivemos um crescimento de 45% na produção e um salto de 295% no valor, impulsionado pela valorização histórica do cacau, que chegou a ser comercializado a US$ 11.040 a tonelada, na Bolsa de Nova York, em dezembro. Esses resultados mostram que estamos fortalecendo uma cultura com grande potencial econômico e social para nosso estado.”

EVOLUÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA

Rondônia ocupa atualmente a 4ª posição no ranking nacional de produção de cacau e é o 2º maior produtor da Região Norte, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O estado também tem se consolidado como referência em qualidade: em 2023, conquistou o título de Melhor Cacau do Brasil nas categorias Varietal e Mistura (Blend). Em 2024, voltou a se destacar, com produtores rondonienses conquistando o 2º e 3º lugar no Concurso Nacional de Cacau Especial, reforçando a excelência do produto local.

Com incentivos, reconhecimento e políticas públicas voltadas à agricultura sustentável, o governo de Rondônia segue promovendo o desenvolvimento da cadeia do cacau, posicionando o estado como um dos principais polos cacaueiros do país.

