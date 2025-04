Rondônia fortalece setor alimentício com participação em feira internacional de alimentos e bebidas, em São Paulo

Ogoverno de Rondônia participou de um dos eventos mais relevantes do setor de alimentos e bebidas realizados no país, a Anuga Select Brazil, no Distrito Anhembi, em São Paulo, de 8 a 10 de abril. A iniciativa da participação reforça o compromisso estadual com a promoção dos produtos rondonienses no mercado nacional e internacional, ampliando oportunidades para os empresários do setor.

A Feira,reconhecida como uma das mais importantes da América Latina, é uma plataforma estratégica para negócios no setor alimentício. O evento reúne expositores de diversos países e atrai um público qualificado de compradores e investidores, além de especialistas do setor. Rondônia tem se destacado pelo desempenho comercial nesses eventos, pela qualidade dos produtos apresentados, como café, cacau, pescado e carne.

O governador do estado,Marcos Rocha, evidenciou que, “o governo está investindo em ações que posicionem Rondônia como referência em qualidade e inovação. Apoiar os produtores e abrir espaço para o mercado internacional é uma das nossas prioridades.”

Com a participação na Feira, Rondônia reafirma sua vocação ao desenvolvimento sustentável e inovação no setor alimentício, abrindo caminhos para novas parcerias e fortalecendo a competitividade das empresas locais no mercado global.

VISIBILIDADE E NEGÓCIOS

Em edições anteriores do evento, Rondônia já alcançou R$ 130 milhões em negociações, demonstrando a força e competitividade dos produtos locais. Segundo o vice-governador e titular da Sedec, Sérgio Gonçalves, a participação rondoniense representa uma oportunidade concreta de crescimento. “Nossa presença na Feira é resultado de um planejamento estratégico. Estamos levando o que temos de melhor para mostrar ao mundo o potencial de Rondônia, gerando oportunidades e fortalecendo nossos empreendedores”, afirmou.

O estande de Rondônia foi projetado para proporcionar uma experiência imersiva aos visitantes, destacando a identidade regional com elementos culturais, apresentações gastronômicas e degustações de pratos típicos, além da exposição do café Robustas Amazônico. Essas ações reforçam a diversidade e qualidade da produção estadual, consolidando a imagem do estado como referência em inovação e sustentabilidade no setor alimentício.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

A participação em eventos dessa magnitude gera impactos diretos na economia estadual, impulsionando a geração de empregos, para fortalecer pequenos e médios empreendedores e promovendo o desenvolvimento regional. Com ações integradas e foco na valorização dos recursos locais, Rondônia avança na consolidação de uma economia sustentável e conectada às exigências do mercado global.

Fonte

Texto: Bruna Felipe

Fotos: Charles Pimentel

Secom - Governo de Rondônia