Governo de RO celebra Dia Mundial do Café com avanços, valorização e ações para produtor

Neste Dia Mundial do Café, 14 de abril, Rondônia reafirma sua posição de destaque na produção de café robusta de qualidade, com uma série de ações desenvolvidas pelo governo de Rondônia voltadas à valorização da cadeia produtiva. É o maior produtor da Região Norte e o 5º do país. Rondônia conta com uma área plantada de mais de 49 mil hectares destinados à cafeicultura, consolidando-se como um dos principais produtores de café robusta do Brasil.Com uma produção anual que ultrapassa 3 milhões de sacas, o estado demonstra a força do setor, que alia tecnologia, manejo sustentável e o empenho dos produtores rurais para alcançar altos índices de produtividade e qualidade.

Entre os eventos comemorativos, a Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), em parceria com instituições públicas e privadas, realizou a 1ª Feira Robustas Amazônicos, no segundo semestre de 2024, foi um marco importante, reunindo cerca de 30 expositores, produtores, investidores e apreciadores. O público teve a oportunidade de degustar cafés especiais da região, gerando negócios, parcerias e consolidando o estado como referência em cafés sustentáveis e de excelência.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressalta o impacto positivo da cafeicultura à economia e imagem do estado. “O café de Rondônia tem conquistado o mundo. Hoje somos reconhecidos pela qualidade, e o governo do estado continuará investindo para dar ao produtor, as condições necessárias para crescer, gerar renda e levar o nome do estado cada vez mais longe.”

Com uma programação focada na produção sustentável, a Feira destacou iniciativas como oConCafé, concurso que premia os melhores produtores de robusta, e o programaPlante Mais, que distribui mudas de qualidade para fortalecer a agricultura familiar. Outro destaque foi oPró-Café, que oferece incentivos fiscais à industrialização do café rondoniense, agregando valor ao produto local. Esses programas, somados ao projeto de Seleção de Clones de Cafeeiros, demonstram o compromisso técnico com o aumento da produtividade e uniformidade dos grãos.

O secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo, pontuou o aspecto das ações. “Estamos avançando com políticas estruturadas para dar suporte ao produtor, desde a escolha dos melhores clones até o incentivo à comercialização e industrialização. Rondônia tem potencial e já está colhendo os frutos de uma cafeicultura moderna, sustentável e competitiva.”