Empreendedorismo em destaque; Feira movimenta economia local em Ouro Preto do Oeste

Acidade de Ouro Preto do Oeste foi palco de mais uma importante iniciativa do governo de Rondônia voltada ao fortalecimento da economia regional, nos dias 11 e 12 de abril. A Feira do Empreendedor, executada por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), reuniu pequenos negócios, artesãos, produtores rurais e locais, comida boa e música ao vivo.O evento aconteceu na Praça da Liberdade, com entrada gratuita, e contou com uma ampla programação para o público com estandes de produtos e serviços, apresentações culturais, oficinas práticas, e espaços voltados à inovação e ao fortalecimento da agricultura familiar.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha,o objetivo da gestão estadual é fomentar iniciativas que estimulem a geração de emprego e renda, especialmente nos municípios do interior. A parceria entre instituições públicas e empreendedores tem sido fundamental para consolidar esse compromisso com o desenvolvimento sustentável.

O titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, Sérgio Gonçalves, destacou a importância do evento. “A Feira é um espaço de visibilidade e crescimento para quem empreende. Nossa gestão trabalha para criar caminhos que conectem talento, apoio técnico e oportunidades reais de negócio”, enfatizou.

AÇÃO INTEGRADA

A Feira de Empreendedor em Ouro Preto do Oeste foi uma ação conjunta do governo de Rondônia, por meio da Sedec, com apoio da prefeitura do município, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Associação Comercial e Industrial de Ouro Preto (Aciop), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Fazenda (Semplaf). Essa união de esforços fortalece o ambiente de negócios e contribui para a construção de uma economia mais sólida e inclusiva.

Ao promover o encontro entre empreendedores e a comunidade, a Feira reafirma o engajamento do governo de Rondônia com o fortalecimento da economia local, a valorização de talentos regionais, e a construção de um estado mais justo, produtivo e inovador para todos os rondonienses.

Fonte

Texto: Bruna Felipe

Fotos: Esio Mendes

Secom - Governo de Rondônia