Manutenção da RO-383, sentido Alta Floresta d’Oeste é realizada pelo governo de RO

Ogoverno de Rondônia segue avançando nas ações de manutenção da pavimentação asfáltica da RO-383, na Região da Zona da Mata. Os trabalhos, executados pela equipe da 4ª Usina de Asfalto do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), começaram no feriado de Carnaval, partindo do município de Rolim de Moura, passando por Santa Luzia d’Oeste. Já foram concluídos mais de 20 quilômetros de recuperação, e os serviços seguem em direção ao município de Alta Floresta d’Oeste.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a manutenção das rodovias é essencial para garantir segurança, mobilidade e o direito de ir e vir dos rondonienses. “As rodovias são fundamentais para o escoamento da produção agropecuária e à economia do nosso estado”,

O agricultor José Valdir elogiou a qualidade dos trabalhos

O gerente da 4ª Usina de Asfalto do DER-RO, Thiago Moreira, explicou que, a rodovia está passando por recuperação superficial, com fresagem do asfalto deteriorado, aplicação de emulsão asfáltica do tipo RR e, em seguida, o Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

Morador da região, o agricultor José Valdir elogiou a qualidade dos trabalhos. “Parabéns a toda equipe do DER-RO, os serviços estão ficando excelentes”, afirmou.

O diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, pontuou que a equipe trabalha, de segunda a segunda, para dar agilidade aos serviços de recuperação dessa importante via.

Fonte

Texto: Ricardo Barros

Fotos: George Henrique

Secom - Governo de Rondônia