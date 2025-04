Governo de RO segue apoiando moradores de Porto Velho atingidos pelas cheias; cestas básicas foram enviadas neste sábado para Demarcação

Seguindo com o atendimento às famílias atingidas pela enchente em Rondônia, o governo do estado, por meio da Secretaria da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), enviou na manhã deste sábado (12), mais 50 cestas básicas para o distrito de Demarcação, pertencente a Porto Velho. A entrega das cestas básicas para as famílias vulneráveis é acompanhada pela prefeitura que teve a solicitação atendida de imediato pelo governo estadual.

Considerando a gravidade da situação, o governador de Rondônia, Marcos Rocha, colocou a estrutura governamental à disposição de todos os municípios para amenizar os impactos causados à população pelo transbordamento dos rios da região.

“Toda estrutura do governo está à disposição dos municípios para que as famílias em situação vulnerável tenham garantidas a segurança alimentar e assistência à saúde nesta situação de emergência”, disse o governador de Rondônia, Marcos Rocha.

A secretária da Seas, Luana Rocha observou que, a iniciativa do governo visa, não apenas levar alimentos para estas famílias, mas também o suporte necessário para que possam atravessar esta fase com um pouco de dignidade. “Não é fácil ter seu lar, seu aconchego, sob ameaça, e ainda perder suas lavouras. Por isso, de imediato o governo de Rondônia tem garantido atendimento a esta população com o que é de mais necessário, o alimento diário até que a situação volte ao normal.”

O governo já atendeu ao município de Porto Velho com a entrega de 600 cestas básicas aos distritos de Nazaré, Tira Fogo, Boa Vitória, Santa Catarina, Conceição da Galera, Pombal, São José, Papagaios, Firmeza, Ilha Nova, Ilha de Assunção, Distrito de Calama, Ressaca, Mutum e São Miguel. Outra remessa de 150 cestas foi para o Ramal Maravilha.

NOVA MAMORÉ

Na próxima segunda-feira (14), a equipe da Seas estará em Nova Mamoré entregando outras 80 cestas básicas ao município, que vive situação de emergência devido à cheia dos rios Madeira, Mamoré, Ribeirão e Araras.

Fonte

Texto: Veronilda Lima

Fotos: Arthur Amaral e Esio Mendes

Secom - Governo de Rondônia