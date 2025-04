Farmácia especializada realiza mais de 39 mil atendimentos no primeiro trimestre de 2025

Com o objetivo de garantir acesso ao tratamento medicamentoso à população, o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf) realizou 39.596 atendimentos no primeiro trimestre de 2025. A unidade atende os 52 municípios de Rondônia, por meio de sedes localizadas em Porto Velho, Cacoal, Ji-Paraná, Ariquemes, Rolim de Moura e Vilhena.

O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, afirma que os números refletem o compromisso da atual gestão. “Nosso objetivo é garantir o cuidado contínuo ao usuário do SUS, fornecendo medicamentos essenciais para o tratamento de diversas enfermidades. Seguimos trabalhando para levar mais atendimento a quem mais precisa”, pontuou.

PROGRAMA REMÉDIO AQUI EM CASA

Criado em 2017, em uma iniciativa do governo do estado, o programa de distribuição de medicamentos do Ceaf, em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios), realiza a entrega de remédios diretamente nas residências dos usuários do SUS. Somente no primeiro trimestre de 2025, 4.045 pessoas foram beneficiadas. Os medicamentos são fornecidos gratuitamente aos pacientes que se enquadram nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o projeto representa uma importante ferramenta de inclusão e acesso à saúde. “Estamos pensando especialmente nas pessoas com doenças crônicas ou com dificuldades de locomoção. Essa iniciativa tem o objetivo de levar o cuidado até a casa do usuário, com humanidade, empatia e respeito à dignidade de cada cidadão”, salientou.

ATENDIMENTO

Na Capital, o cadastro para recebimento de medicamentos deve ser feito presencialmente na unidade do Ceaf, localizada na Rua Aparício de Moraes, nº 4.338, Setor Industrial (próximo ao Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro). O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Para efetuar o cadastro, é necessário apresentar a documentação exigida conforme o Protocolo Clínico correspondente, seguindo a orientação médica.

