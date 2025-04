Servidores da Sepat participam de capacitação em Controle Interno e Auditoria Baseada em Riscos

A capacitação reforça o engajamento do governo de Rondônia com a excelência na gestão pública, contribuindo para políticas mais transparentes e eficazes

Com foco na transparência e eficiência da gestão pública, o governo de Rondônia segue investindo no aperfeiçoamento de sua equipe técnica. Entre os dias 8 e 11 de abril, seis servidores da Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária (Sepat) participam, em Curitiba, de uma capacitação na área de Controle Interno e Auditoria Baseada em Riscos, área estratégica para o fortalecimento da governança e do uso responsável dos recursos públicos.

O governador do estado, Marcos Rocha, ressalta que, qualificar servidores em áreas especializadas, como o controle interno, é essencial para atender às exigências dos órgãos de controle externo, como os tribunais de contas, para garantir mais segurança, eficiência e transparência na Administração Pública Estadual.

Para o secretário da Sepat, David Inácio, a formação contribui diretamente para a melhoria dos processos internos, especialmente nas áreas de regularização fundiária e gestão patrimonial. “Capacitar nossa equipe é fundamental para manter a conformidade com as normas legais e aprimorar as entregas ao cidadão rondoniense”, evidenciou.

TEMAS ABORDADOS

O diretor-executivo da Secretaria, Davi Machado, destacou que, o conteúdo do curso aborda temas relevantes como responsabilidades do controle interno na Administração Pública, planejamento estratégico, mitigação de riscos e auditoria baseada em evidências. “Esse conhecimento vai ajudar a alinhar nossos procedimentos internos com as boas práticas exigidas pelos órgãos fiscalizadores”, pontuou.

A iniciativa reforça o comprometimento do governo de Rondônia com a excelência na gestão pública, contribuindo dessa forma, para políticas mais transparentes e eficazes.

GESTÃO E TRANSPARÊNCIA

A capacitação também contribuirá para uma execução orçamentária mais eficaz, minimizando riscos fiscais e garantindo uma gestão pública mais segura, moderna e responsável. Entre os servidores que participam do curso estão: Laiana Cristina Lemos Fonseca (controladora interna), Michele Daiane de Araújo Chagas (assessora de controle interno), Niéli Sales Machado (gerente de compras), Márcio Fábio Alves da Silva Júnior (coordenador técnico), e Paulo Alves (gerente de orçamento).

O conhecimento adquirido será incorporado ao dia a dia da secretaria, a fim de promover práticas mais robustas de controle, auditoria e planejamento.

