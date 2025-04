Rondônia se consolida como referência nacional em transporte escolar, com visita técnica de equipe de Sergipe

A visita técnica teve como foco o intercâmbio de experiências, com destaque para a apresentação do Sistema Transcolar Rural

Nos dias 8 e 9 de abril, a Gerência de Transporte Escolar da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) de Rondônia recebeu a equipe de Gestão de Transporte Escolar do estado de Sergipe, em Porto Velho. A visita técnica teve como foco o intercâmbio de experiências, com destaque para a apresentação do Sistema Transcolar Rural implantado no estado, e reconhecido pela eficiência na gestão de rotas, frota e segurança dos estudantes da zona rural.

Durante a imersão, os profissionais sergipanos acompanharam de perto o funcionamento do Sistema, desde o planejamento logístico até o acompanhamento diário da operação, destacando o uso da tecnologia e os resultados alcançados. A ação partiu do interesse do estado de Sergipe em aprimorar o seu próprio sistema de transporte escolar, tomando Rondônia como modelo de boas práticas. O Sistema Transcolar Rural já atende milhares de alunos em áreas remotas, promovendo acesso à educação com segurança e pontualidade.

PLANEJAMENTO

Profissionais sergipanos acompanharam o funcionamento do Sistema Transcolar Rural, desde o planejamento logístico até o acompanhamento diário

O governador do estado, Marcos Rocha, destacou a relevância do reconhecimento: “O que estamos fazendo em Rondônia é resultado de planejamento, compromisso com a educação e uso inteligente dos recursos públicos. Ver outros estados nos procurando para aprender é uma comprovação de que estamos no caminho certo.”

A secretária-adjunta de Estado da Educação, Débora Raposo, reforçou o impacto social do programa. “Nosso foco é garantir que nenhum aluno fique para trás por falta de transporte. A visita da equipe de Sergipe nos enche de orgulho e reforça nosso papel de referência em políticas públicas para a educação no campo.”

COOPERAÇÃO

A gerente de transporte escolar, Miriam Mendes, sugeriu que iniciativas como essa sejam incentivadas em outras regiões. “Essa troca de experiências demonstra como a cooperação entre os estados fortalece a educação no país. Compartilhar conhecimento é essencial para o progresso coletivo.”

Fonte

Texto: Ananda Carvalho

Fotos: Júlio André

Secom - Governo de Rondônia