Após 1 mês de inauguração, Hospital Regional Dr. Júlio Pérez Antelo atendeu mais de 744 pessoas

OHospital Regional Dr. Júlio Pérez Antelo em Guajará-Mirim completou 1 mês desde a sua inauguração em 8 de março de 2025. A unidade, que oferece atendimentos de urgência e emergência para adultos, crianças e gestantes, já atendeu mais de 744 pessoas, realizou 1.460 exames e 54 cirurgias, com o objetivo de garantir o acesso a serviços de saúde para a população.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, enfatiza que a unidade está promovendo a descentralização dos serviços de saúde nos municípios. “Os atendimentos reforçam nosso compromisso com a saúde do estado, com os rondonienses e com todos os cidadãos que têm o direito ao acesso e ao cuidado”.

ASSISTÊNCIA

Em 30 dias de funcionamento, a unidade realizou cerca de 157 consultas em diversas especialidades, 5 partos, 54 cirurgias, 1.460 exames laboratoriais e 744 atendimentos, além de gerar mais de 400 empregos para a população local.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, com o funcionamento do hospital, os deslocamentos da população diminuíram, facilitando o acesso à assistência. “Essa era a estratégia da gestão: levar a saúde para perto das pessoas, oferecendo cuidado, assistência e humanização”, destaca o gestor.

COMO BUSCAR ATENDIMENTO

O atendimento no Hospital Regional Dr. Júlio Pérez Antelo é feito por meio de encaminhamento, que pode ser realizado pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Samu, hospitais, policlínicas ou outros serviços de saúde.

Todo o fluxo de pacientes é regulado pela Coordenadoria de Regulação de Acesso ao Serviço de Saúde (Creg), que organiza as vagas conforme a gravidade e a prioridade de cada caso, garantindo mais eficiência e cuidado no atendimento.

A unidade, que oferece atendimento de urgência e emergência para adultos, crianças e gestantes, está localizada na Avenida Aluízio Ferreira, esquina com a Avenida Miguel Hatzinaki, Setor III, Quadra 182.

Fonte

Texto: Lara Lívia

Fotos: Pablo Belo e Frank Nery

Secom - Governo de Rondônia