Governo de RO leva serviços essenciais do “Rondônia Cidadã” neste fim de semana para moradores de Iata, distrito de Guajará-Mirim

Em mais uma edição doRondônia Cidadãdestinada a moradores de pequenas comunidades, os serviços essenciais do programa estadual vão ser levados no próximo fim de semana para o distrito de Iata, pertencente a Guajará-Mirim, a 329 quilômetros de Porto Velho. São mais de 30 serviços que o governo do estado, por meio da Secretaria da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) e instituições parceiras, coloca à disposição da população no sábado (12), das 8h às 16h, e no domingo (13), das 8h às 12h, na Escola Estadual Presidente Eurico Gaspar Dutra, localizada na Avenida Roraima, nº 325.

Durante os dois dias, os moradores poderão ser atendidos com a emissão de documentos pessoais, Passe Livre estadual e federal para idoso e pessoa com deficiência (PcD), clínico geral, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, nutricionista, registro de reclamações no Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), consulta ao Serasa, cadastramento no Geração Emprego, orientações sobre programas como oMulher Protegida,Mamãe Chegueie Criança Feliz, benefícios do INSS, acesso a atividades de lazer, entre outros que geralmente só são realizados nos dias úteis e em locais diferentes.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a chegada doRondônia Cidadãao distrito de Iata é o cumprimento do compromisso de aproximar o governo à população, em especial das localidades distantes dos grandes centros. “A proposta desse programa é justamente facilitar o acesso da população aos mais diversos serviços governamentais e do terceiro setor, de forma rápida e simples; no fim de semana e em um só local”, ressaltou.

PEQUENAS COMUNIDADES

A secretária da Seas, Luana Rocha, lembra que o programa estadual já foi realizado em todas as sedes dos 52 municípios rondonienses, alguns deles já contemplados com mais de uma edição, e que agora o foco é seguir para as comunidades pequenas, geralmente as mais vulneráveis, onde os serviços públicos chegam de forma precária devido às dificuldades de acesso. “Nosso intuito é reduzir os impactos socais, fazendo com que os moradores dessas localidades possam ter suas necessidades atendidas sem precisar se deslocar para a cidade ou outro município em dias úteis, ausentando-se de suas obrigações diárias”, reforçou.

Desde a primeira edição, realizada em 2019 como projetoSeas Cidadãe depois transformado em programa estadual para atender a todos os municípios, oRondônia Cidadãjá promoveu mais de 125 mil atendimentos em 101 edições. Na última ação itinerante realizada no domingo (6), no Residencial Morar Melhor, em Porto Velho, foram realizados 2.895 atendimentos em diversas áreas.

Lista dos serviços essenciais que serão levados ao distrito de Iata .

Fonte

Texto: Veronilda Lima

Fotos: Daiane Mendonça

Secom - Governo de Rondônia