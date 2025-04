Detran-RO abre matrículas para cursos especializados de motoristas em cinco cidades

ODepartamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) está com matrículas abertas, em abril, para cursos especializados de motoristas em Porto Velho e Vilhena, e ainda para Curso de Formação de Monitor de Transporte Escolar, de forma gratuita à comunidade, nos municípios de Colorado do Oeste e Machadinho d’Oeste.

Destinados a condutores profissionais, os cursos, ministrados por meio da Escola Pública de Trânsito (EPTran), vão além do estudo da legislação. Abordam temas como: direção defensiva, relações interpessoais, primeiros socorros, meio ambiente e convívio social, conforme a Resolução 789/20 do Conselho nacional de Trânsito (Contran) , qualificando esses profissionais para reagirem preventivamente às situações adversas do trânsito, e minimizando os riscos de sinistros.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, reitera o compromisso da gestão com a segurança viária, e evidencia que a oferta dos cursos é uma demonstração concreta desse objetivo. “Acreditamos que a qualificação dos condutores é um pilar fundamental para a construção de um trânsito mais responsável e com menor índice de sinistros”, ressaltou.

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

O gestor do Detran-RO, Sandro Rocha, enfatiza a relevância da iniciativa, destacando que os cursos especializados são um passo decisivo à formação profissional desses condutores. “Mais preparados, finalizam o curso conscientes de que um trânsito seguro é responsabilidade de todos, fazendo escolhas conscientes e comprometidas com a prevenção de sinistros. Ao investirmos na educação para o trânsito, estamos investindo na preservação de vidas e na construção de um futuro mais seguro para todos os rondonienses.”

As capacitações oferecidas são:

Formação e Atualização de Condutor de Veículo de Transporte Coletivo de Passageiro;

Formação de Condutor de Veículo de Emergência; e

Curso de Monitor de Transporte Escolar.

INSCRIÇÕES:

As inscrições podem ser feitas nas Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) que vão sediar os cursos. Em Porto Velho, as matrículas podem ser realizadas no prédio da EPTran, localizado na Rua Padre Chiquinho, nº 913, no Bairro Pedrinhas.

CALENDÁRIO DE CURSOS – Abril/2025

MUNICÍPIO CURSO MATRÍCULA DATA DO CURSO REQUISITOS PARA MATRÍCULA Colorado do Oeste Curso de Formação de Monitor de Transporte Escolar Até 18/4 22 a 28 /4 – Ser maior de 18 anos até o último dia da matrícula; – Pré-requisito mínimo: ensino fundamental incompleto; e – Inscrição gratuita. Porto Velho Curso de Formação de Condutor de Veículo de Transporte Coletivo de Passageiro Até 26/4 22 a 26/4 – Ser maior de 21 anos; – Estar habilitado, no mínimo na categoria D; – Não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir, cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), pena decorrente de crime de trânsito, bem como não estar impedido judicialmente de exercer seus direitos. Porto Velho Curso de Atualização de Condutor de Veículo de Transporte Coletivo de Passageiro 28/4 28 e 29/4 – Ser condutor especializado na Condução de Transporte Coletivo de Passageiro; – Certificado de Formação ou comprovação de cadastro na BCA – Estar habilitado, no mínimo na categoria D; – Não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir, cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), pena decorrente de crime de trânsito, bem como não estar impedido judicialmente de exercer seus direitos – Pagar a taxa de matrícula: R$ 54,27 (atualização). Vilhena Curso de Formação de Condutor de Veículo de Emergência 18/4 22 a 25/4 e 5 a 9/5 – Ser maior de 21 anos; – Estar habilitado em uma das categorias “A”, “B”,“C”, “D” ou “E” – Não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir, cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), pena decorrente de crime de trânsito, bem como não estar impedido judicialmente de exercer seus direitos. – Pagamento de taxa de matrícula de R$ 217,05 (formação) Machadinho d’Oeste Curso de Formação de Monitor de Transporte Escolar TURMA III 17 a 23/4 23 a 29/4 – Ser maior de 18 anos até o último dia da matrícula; – Pré-requisito mínimo: ensino fundamental incompleto; e – Inscrição gratuita.

Fonte

Texto: Jarlana Davy

Fotos: Maria Lucia Marcelino e Lucina das Neves

Secom - Governo de Rondônia